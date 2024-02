El truco definitivo que le ayudará a conseguir trabajo en su primera entrevista

Puede que tenga un currículum envidiable o que cuente con una preparación profesional más que adecuada para el empleo para el que se está postulando, pero si no pone en práctica este truco dado por un reclutador con décadas de experiencia, es probable que el puesto no le sea asignado.

La mayoría de las personas se muestran confiadas en que les darán un trabajo debido a que están bien referenciados o incluso cuentan con una vasta experiencia en el área, pero, ¿qué le hace pensar que el resto de los postulantes no tienen las mismas cualidades? Para destacar en una entrevista laboral lo que tiene que hacer es utilizar el lenguaje no verbal, ya que esto le dará un plus ante la persona responsable de entrevistarlo, según señala Bert Bean, director ejecutivo de la empresa de personal Insight Global.

Esto hará que lo contraten rápidamente

Según el especialista citado por CNBC, lo más importante para destacar en una entrevista de trabajo es utilizar señales no verbales, con lo cual le dejará en claro al entrevistador que está comprometido y emocionado de estar allí.



Durante su entrevista recuerde mantener una buena postura. IStock

En este sentido, Bean apunta que: “los mejores candidatos son los que se sientan al borde de sus asientos y dejan claro que están muy involucrados en la conversación”, un tip infalible que podría serle de utilidad en su próxima entrevista de trabajo.



El motivo por que esta táctica es tan efectiva se debe a que los reclutadores están interesados en contratar a personas que estén genuinamente interesadas en su trabajo, por lo que también se valora la escucha activa y el entusiasmo.



Otras acciones que podrían ayudarlo a mostrarse capaz y seguro durante una entrevista laboral son:



- Asentir y sonreír mientras el entrevistador habla.



- Limitar la inquietud y el nerviosismo.



- Mantener una buena postura.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio