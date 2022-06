Estas son las vacantes sin experiencia disponibles en Bogotá

Durante junio, el Distrito está realizando varias convocatorias de empleo para los habitantes de Bogotá. La mayoría de estas vacantes están en el área de la construcción, debido a que en la ciudad se están realizando, de manera simultánea, varias obras viales y de infraestructura.



(Por qué las empresas ahora contratan profesionales mayores de 50 años).

Estas ofertas de empleo, publicadas por la Alcaldía Mayor, están dirigidas a personas sin o con poca experiencia, que quieran trabajar durante algunos meses del año.

(Los mejores empleos para ganar dinero en teletrabajo).

Hasta el jueves 23 de junio estará abiertas dos tipos de vacantes laborales, para contratar a cerca de 130 personas en la capital del país. A continuación, le contamos cuáles son y cómo puede aplicar.

1. Ayudantes de obra y auxiliares de tráfico:

Salario: $1 millón mensual, más las horas extras.

Puestos disponibles: 100

Requisitos: bachillerato terminado.

Horario de trabajo: de lunes a viernes de las 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.



2. Oficial de construcción

Salario: $1 millón mensual, más las horas extras.

Puestos disponibles: 30

Requisitos: bachillerato terminado.

Horario de trabajo: de lunes a viernes de las 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

PASO A PASO DE CÓMO APLICAR A LAS VACANTES

1. Ingresar al siguiente link.

2. Registrarse en el portal nacional del Sistema de Información de Servicio de Empleo.

3. Aplicar en el enlace de la oferta disponible.



Si desea ampliar la información o recibir mayor asesoría, ingrese al portal web de Bogotá Trabaja.

PORTAFOLIO