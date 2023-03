Políticas de acceso laboral para mujeres siguen estancadas, dice OIT

La desigualdad de género se ha mostrado obstinada y dañina especialmente para las mujeres, aún más cuando el mundo parece estar lejos de alcanzar el objetivo del trabajo decente y la justicia social para todos.



Así lo menciona en un informe la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde además se asegura que la tasa mundial de desempleo se situó en 5,8% en 2022, previendo que esta se mantenga igual para este 2023.



De acuerdo con la entidad, las tasas de desempleo a nivel mundial oscilan en 6,2% para mujeres en los países de ingresos medianos bajos y para hombres del 4,3% en los países de ingresos altos, situación que “dibuja un panorama mucho más sombrío de la situación de las mujeres en el mundo laboral que la tasa de desempleo, más comúnmente utilizada”, afirman.



(Mujeres: brechas económicas que enfrentan en Colombia).



Según el documento, el 15% de las mujeres en edad de trabajar en todo el mundo lo desearían, sin embargo, no cuentan con un empleo, frente al 10,5% de los hombres. “Esta brecha de género se ha mantenido prácticamente invariable durante dos décadas (2005-2022), en cambio, las tasas mundiales de desempleo de mujeres y hombres son muy similares, porque los criterios utilizados para definir el desempleo tienden a excluir de forma desproporcionada a las mujeres”, indican.



(Las mujeres rompen mitos sobre las carreras de ciberseguridad).



Llevando la mirada hacia la proporción de mujeres que no pueden encontrar un empleo, se estima que alcanza el 24,9% en los países de ingresos bajos, no obstante, la tasa correspondiente a los hombres en la misma categoría fue de 16,6%.



Ahora bien, en materia de participación laboral se asegura que este rubro sigue siendo “muy inferior” a la de los hombres. Respecto a las cifras, se estima que entre las personas de 25 a 54 años la brecha de género en la participación laboral se situó en 29,2 puntos porcentuales en 2022, con una intervención femenina del 61,24%, frente al 90,6% de los hombres. La OIT afirma que los datos sugieren que un factor importante que reduce la participación de mujeres en la fuerza laboral a nivel mundial es la crianza de los hijos.



(La Fiscalía abre más de 1.000 vacantes: pasos para postularse).



“Aunque el empleo vulnerable está muy extendido tanto para mujeres como para hombres, las mujeres tienden a estar sobrerrepresentadas en ciertos tipos de empleos vulnerables. Por ejemplo, es más probable que las mujeres ayuden en sus hogares o en los negocios de sus familiares que trabajen por cuenta propia”, asegura la OIT.



Disparidad en ingresos



De acuerdo con el informe de la Organización, esa vulnerabilidad mencionada anteriormente está atada a unas tasas de empleo más bajas que repercuten en los ingresos de las mujeres. Es por esto que a nivel mundial, por cada dólar de ingresos laborales que ganan los hombres, el género femenino gana solo 51 centavos.



(‘Queremos empresas sólidas pero sin precarización laboral’: Mintrabajo).



De la misma manera, en los países de ingresos bajos y medio bajos, la disparidad en este segmento es “mucho peor” ya que las mujeres ganan de 33 a 29 centavos respectivamente.



Asimismo, en las naciones de ingresos altos y medio altos, los ingresos laborales relativos de las mujeres alcanzan los 58 y 56 céntimos respectivamente por cada dólar que ganan los hombres.



PORTAFOLIO