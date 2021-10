Recuperación de empleo formal repuntó en las grandes capitales

La recuperación del empleo continúa como uno de los puntos claves para el país, y los últimos datos del mercado laboral muestran una mejora importante. Por un lado, en agosto la tasa de desempleo nacional cayó 4,5 puntos, a 12,3%, y este miércoles el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entregó su boletín de informalidad, en el que se vio una mejora en los puestos formales con relación a los informales en las principales ciudades.



Para el trimestre junio-agosto de 2021, de los 1,41 millones de puestos de trabajo que se recuperaron en las principales 13 ciudades del país frente al mismo periodo del año pasado, 759.000 fueron formales y 657.000 informales, lo que implica que 53% de estos empleos son formales y revierte la tendencia de los últimos meses donde la recuperación se venía dando en puestos informales.



“Los empleos informales, al ser un mercado más flexible son los primeros que se destruyen, con la pandemia muchas personas que estaban en el empleo formal entraron a la informalidad, y seguramente esas mismas personas están logrando conseguir trabajos formales que antes no tenían”, indicó Adrián Garlati, director de la carrera de Economía de la Universidad Javeriana.



Esta misma relación aún no cobija a todo el mercado laboral en el país, pues a nivel nacional se recuperaron 1,63 millones de empleos en el periodo frente a 2020, y 810.000 fueron formales mientras que 821.000 corresponden a plazas informales.



TASA DE INFORMALIDAD



Además, la proporción de informalidad frente al total de los ocupados aún no mejora. De acuerdo con el Dane, entre junio y agosto, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,4% y para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,7%.



A nivel nacional, para el trimestre, se tiene que de 11,26 millones de ocupados, 5,89 millones de personas trabajan de manera formal, y otros 5,36 millones lo hacen de manera informal. En las 13 ciudades más grandes, se ubican 10,15 millones de trabajadores, 5,44 millones de ellos formales.



De acuerdo con Garlati, “es esperable que esté mejorando más la contratación formal en las capitales, pues hay más posibilidades que en una ciudad grande haya empresas grandes y que estén creciendo un poco más”, y además, aseguró que esto se relaciona con la reactivación, considerando que donde más se afectó la actividad productiva fue en las grandes ciudades.



Por otro lado, Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la U. del Rosario, destacó que “ha habido una centralidad de las políticas activas de los servicios nacionales y locales que han apalancado la recuperación de los empleos formales”, y justamente los servicios de empleo están en las grandes ciudades.



Según el Dane, para este periodo, las ciudades que presentaron la mayor proporción de informalidad fueron Cúcuta y su área metropolitana, con 70%, Sincelejo (66,9%) y Riohacha (64,8%), mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron Manizales y su área metropolitana (37,5%), Medellín (40,0%) y Bogotá D.C. (40,7%).



Además, en el trimestre en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 45,4%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 47,6%.



