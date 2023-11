Los cargos mejor pagados y los más demandados en Colombia en 2023

La consultora LHH llevó a cabo un estudio en Colombia, compuesto por 2.160 entrevistas, con el fin de publicar su Guía Salarial 2023, para determinar cuáles son los trabajos más demandados y los mejor pagados en el país actualmente.



Dicho estudio se realizó en 10 sectores como lo son IT, telecomunicaciones y digital; consumo masivo; retail; 'healthcare' y 'lifesciences'; legal; 'fintech'; BPO / 'contact center'; seguros; logística & 'supply chain'; e industrial (agroindustria, automotriz, manufactura, así como petróleo y gas, y construcción.



"Este insumo muestra las tendencias de remuneración en las actividades económicas, y busca apoyar a las organizaciones en la revisión de sus escalas salariales con el fin de asegurar la equidad y competitividad en la compensación de los empleados", explicó la firma.



Dentro de la investigación, los valores se encuentran en un rango mínimo y máximo, que se traduce en un promedio salarial de cada posición, de acuerdo con mejor pagos y los más demandados en el país. Estos fueron los resultados:



Los cargos más demandados y mejor pagados por sector

IT, telecomunicaciones y digital:



- Mejor pagos: vicepresidente; y gerente comercial.



- Más demandados: desarrollo; líder técnico; y gerente de tecnología.



Consumo masivo:



- Mejor pagos: vicepresidente; y gerente comercial.



- Más demandados: gerente desarrollo comercial; y go to market.



Retail:



- Mejor pagos: VP comercial; y gerente de operaciones Retail.



- Más demandados: gerente de marketing digital.



'Heathcare' y 'lifesciences':



- Mejor pagos: Gerente Comercial Acceso; director médico; y director MSL.



- Más demandados: gerente acceso; kam acceso; y director médico.



BPO / 'contact center':



- Mejor pagos: gerente comercial y de nuevos negocios (nearshore y offshore).



- Más demandados: gerente comercial y de nuevos negocios (nearshore y offshore).



Seguros:



- Mejor pagos: gerente actuario (pricing / reserving).



- Más demandados: vicepresidente de operaciones.



Logística y 'supply chain':



- Mejor pagos: gerente de operaciones.



- Más demandados: gerente de última milla.



Industrial - construcción:



- Mejor pagos: VP comercial / operaciones / manufactura.



- Más demandados: gerente comercial; y gerente de nuevos negocios



"Si bien es cierto, la remuneración económica es una herramienta crucial para atraer al personal, no es la única, ya que la retención del talento también desempeña un papel primordial, y el salario por sí solo no resulta siempre adecuado para lograr este propósito", agrega la firma.



