Abren 1.000 vacantes de trabajos en el exterior para colombianos

Recientemente, la fundación Danny, Devoloping Aptitudes for a New Nation and Youth, anunció que tiene disponibles 1.000 vacantes laborales para colombianos. El plazo máximo para postularse es el viernes 17 de febrero.

La convocatoria tiene contratos que van desde los cuatro meses hasta término indefinido, y con salarios desde los 260 euros (un millón trescientos mil pesos colombianos), hasta los siete mil dólares (13 millones de pesos).



Esta fundación es una organización colombiana con más de 10 años de experiencia que se enfoca en la educación y programas de intercambio internacional, bien sean de carácter académico o laboral.

En total son 1.000 vacantes laborales ofertadas de la siguiente manera:



- 300 vacantes para el programa especial trabaja y viaja en Estados Unidos.

- 300 vacantes para enfermeros en Alemania.

- 200 vacantes para cuidado de niños y del hogar en Alemania, Francia, Austria y Estados Unidos.

- 200 vacantes para asistentes de construcción en Hungría

En caso de querer aplicar a las vacantes puede acceder a la página oficial de la Fundación Danny.

Trabajos en Estados Unidos

El programa 'Worl and Travel' es una oportunidad para que personas accedan a trabajo en Estados Unidos por un periodo máximo de cuatro meses. Las vacantes ofrecidas están destinadas principalmente al sector turístico, especialmente en aquellas regiones de bajas temperaturas en las que suelen practicarse deportes de invierno.

También hay vacantes en el sector de hotelería, restaurantes y parques de diversión. El programa aplica únicamente para estudiantes entre los 18 y 28 años que tengan un nivel de inglés básico-intermedio.



El salario ronda entre los 11 y 18 dólares por hora, lo que representa un ingreso mensual promedio de entre 5.000 y 7.000 dólares. Las jornadas son entre 35 y 42 horas a la semana.

Vacantes en Alemania

Las opciones son para enfermeros titulados, con experiencia mínima de 2 años, conocimiento del idioma y entre 21 a 43 años. Aquellos seleccionados contarán con un ingreso mensual fijo y un contrato a término indefinido.

En caso de ser elegido, podrá trabajar como auxiliar de enfermería con un ingreso mensual de 2.400 euros mientras se convalida el título. Cuando termine el proceso, su salario pleno será entre 3.000 a 4.000 euros mensuales.

Opciones en Europa

La Fundación Danny tiene disponibles 200 vacantes para jóvenes colombianas para que se dediquen al cuidado de niños y del hogar en Alemania, Francia, Austria y Estados Unidos, por un período máximo de 12 meses.

La idea es residir en el hogar donde trabajarán con una jornada de 35 horas semanales para países europeos y 48 horas semanales en Estados Unidos. Los ingresos son $260 euros y $650 dólares, respectivamente.

