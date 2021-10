Los sectores que han ayudado a fortalecer el empleo femenino

La brecha en el mercado laboral entre hombres y mujeres se profundizó con la pandemia, y aún hoy existe un rezago importante en la recuperación del empleo femenino. Si bien el último reporte que entregó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a finales de la semana pasada mostró que agosto fue un mes en el que se recuperaron casi dos millones de empleos, las mujeres tuvieron un rol protagónico en estos datos, pues 1,07 millones fueron ocupados por mujeres, y 916.000 se retomaron por el lado de los hombres.



De acuerdo con la entidad, al comparar los datos del mercado laboral de agosto de 2021 frente a los de agosto de 2020, se destaca la recuperación del empleo femenino en las actividades profesionales, científicas y técnicas, donde se registraron 330.000 empleos de más en las mujeres.



Según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, este resultado dentro de la categoría se da “por cuenta de los servicios de limpieza, call centers, servicios de mantenimiento y de soporte”, y también “está asociado a la empleabilidad específica en actividades artísticas y de recreación y actividades de salud”.



Otro caso importante fue el sector comercio, con 305.000 plazas nuevas ocupadas por las mujeres, mientras que en los hombres solo fueron 161.000, y en actividades de alojamiento y servicios de comida, que con la reapertura contribuyeron en 179.000 puestos femeninos, pero también con 133.000 empleos de hombres.



A pesar de que el último mes entregó resultados favorables en materia de empleo femenino, la brecha de género en materia laboral aún tiene un margen amplio, pues en agosto la tasa de desempleo en las mujeres fue en 16,4%, lo que implica no que no solo que está a 4,2 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo nacional (12,3%), sino también 7 puntos por encima de la tasa de desempleo masculina, que para agosto fue de 9,4%.



LAS EMPRESAS



En la reactivación, el sector privado se ha puesto sobre los hombros la responsabilidad de generar empleo femenino formal. Una compañía que ha sido ejemplo de esta situación es Casalimpia, que desde hace 62 años emplea a personal de servicio de aseo y limpieza, y que en la actualidad cuenta con 15.000 colaboradores, de los cuales 95% son mujeres.



“La reactivación económica sí la hemos sentido después de la pandemia, donde tuvimos una reducción de personal por la inactividad de muchos sectores. En Casalimpia trabajamos con muchos sectores que se vieron afectados por los cierres, como la recreación, también las ferias, las universidades, que se están reactivando de forma importante, y algunas oficinas corporativas, pues distintas empresas comienzan a tener alternancia”, indicó Pedro Felipe Estrada, presidente de la compañía.



Según el ejecutivo, algunos de sus principales clientes, como es el caso de Cine Colombia o Corferias, estuvieron prácticamente cerrados un año, pero con el regreso de algunos de sus espacios han retomado algunos servicios conexos, como la limpieza. Por la pandemia Casalimpia perdió 4.500 empleos, pero según su presidente, gracias a la reactivación, y también a nuevas contrataciones, se han recuperado 3.500 puestos de trabajo, casi todos femeninos.



Por el lado de las compañías del sector de contact center y BPO, Teleperformance, también ha experimentado un impulso en contrataciones, no solo en el empleo femenino, sino particularmente con la vinculación de jóvenes, otro sector altamente golpeado por la pandemia. Actualmente, la empresa cuenta con 21.000 colaboradores que son mujeres.

Agosto fue un mes en el que se recuperaron casi dos millones de empleos y 1,07 millones fueron ocupados por mujeres. Archivo particular

“Mayoritariamente somos una empresa con representatividad femenina. Tenemos un compromiso para reducir sustancialmente las brechas de género a través de nuestro programa TP Women y algunos otros en la misma materia. Creemos que es precisamente a través de programas concretos que podremos asegurar que el talento en la compañía sea para hombres y mujeres en igualdad de condiciones permitiendo que cada vez más mujeres puedan llegar a posiciones de liderazgo”, explicó Andrés Bernal Gutiérrez, CEO y presidente de Teleperformance para Colombia, Guyana, Perú y Nicaragua.



Dentro de la reactivación del turismo también buena parte de los empleos son femeninos, y con la recuperación del turismo, los hoteles, uno de los grupos de empresas más golpeados por la pandemia, han vuelto a generar empleos a nivel nacional.



William Padilla, gerente general del Radisson Bogotá indicó que el hotel “ha incrementado el número de contrataciones para mujeres en el área comercial, para mesa y bar, recepción y para el área de seguridad, teniendo como premisa la igualdad de condiciones frente a capacidades, experiencia y igualdad de género”.



LAS RAZONES DEL REPUNTE



Según el director del Dane, algunos de los factores que influenciaron ese repunte del empleo femenino en agosto se relacionan con el hecho de que muchas mujeres dejaron de formar parte de la fuerza laboral por estar en casa dedicadas a labores del cuidado, o por su vinculación con sectores que se habían visto restringidos por la pandemia.



“Buena parte de ellas estaban en la inactividad económica, dedicadas a oficios del hogar, y con el retorno presencial a la educación y también de varios sectores se abre la posibilidad para que salgan a buscar trabajo”, aseguró Oviedo al respecto.



