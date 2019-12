Empleo informal cayó entre agosto y octubre: Dane 

Entre agosto y octubre de este año, la tasa de informalidad laboral para las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue de 46,7%, dato que se redujo 1,3 puntos porcentuales (pp) respecto al mismo lapso de 2018 cuando fue 48%, según el Dane.



Lo anterior significa que el país pasó de tener 5,78 millones de informales entre agosto y octubre de este año a 5,62 millones de personas en esta condición entre el mismo periodo de 2018, de acuerdo con la entidad.



Por su parte, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 45,6% para agosto y octubre de este año. En este se pasó de 5,07 millones en el lapso de 2018 a 4,94 millones en el de 2019.



Las cinco ciudades con mayor proporción de informalidad fueron Cúcuta con 71,2%, seguida de Sincelejo con 65,3%, Santa Marta con 63,6%, Riohacha con 58,7% y Montería con 58,3%.



De otro lado, las cinco con menor proporción de informalidad es liderada por Manizales área metropolitana (AM) con 38,2%, Bogotá D.C. con 39,4%, Medellín AM con 40,8%, Tunja con 40,8% y Cali AM con 44,4%.



Por género, el Dane informó que para el periodo en mención, “en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 43,7%, mientras que para las mujeres fue de 47,8%”.



SEGURIDAD SOCIAL



En este aspecto, la entidad dijo que el 91,4% de los ocupados, ubicados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el periodo en mención, reportaron estar afiliados a seguridad social en salud. Lo anterior significó una disminución de un punto porcentual si se compara con el mismo lapso del año pasado cuando fue de 92,4%.



“En cuanto a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue 51,3% para el trimestre móvil agosto - octubre 2019, para el trimestre móvil de 2018 esta proporción fue 50,5%”, aseguró.



A su vez, dijo que el 58,7% del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante. Otro 10,2% pertenecía al régimen contributivo o especial como beneficiario, mientras que los que dijeron estar solo en el régimen subsidiado fueron el 22,1%.



LUGARES DE TRABAJO



El informe resalta que en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, en el periodo en mención, la mayoría de la población en informalidad trabaja en un local fijo. Estos son 1,77 millones, dato que tuvo variación negativa de 5,34%, respecto al mismo lapso de 2018 cuando fueron 1,87 millones de personas ocupadas en estos lugares.



En línea con lo anterior, el segundo lugar que mayor ocupación de informales tiene son ‘en otras viviendas’ con 1,10 millones. A este le siguen ‘en su vivienda’ con 976.000 personas, ‘sitio al descubierto en la calle’ con 594.000 y ‘en un vehículo’ con 561.000.



OTRAS RAMAS



Por su parte, el ‘top’ cinco de las ramas de actividad con mayor número de informales en las 23 ciudades y áreas metropolitanas que estudia el Dane, es liderado por el de comercio, hoteles y restaurantes con 2,29 millones entre agosto y octubre de este año.



En segunda posición está servicios comunales, sociales y personales con 924.000 informales, seguido por la industria manufacturera con 728.000, transporte, almacenamiento y comunicaciones con 663.000 y construcción aparece en el quinto lugar con 486.000 personas.



En temas de educación, los datos del Dane arrojan que la mayoría de informales tiene estudios secundarios totalizando 3,17 millones del total de 5,62 millones. En su orden continúan los de solo primaria con 1,25 millones de personas.



POSICIÓN OCUPACIONAL



Respecto a la posición ocupacional de las personas que están en informalidad laboral en Colombia, entre agosto y octubre de este año, datos del Dane arrojan que 3,53 millones trabajan en ‘cuenta propia’. En segunda posición está el empleado particular con 1,14 millones de personas, seguido de empleado doméstico con 403.000, patrón o empleador con 352.000, trabajador familiar con 170.000, trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares con 16.000 y jornalero o peón con 4.000.