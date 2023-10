Empleo para población en condición de discapacidad bajó

Si bien una de las mayores apuestas del Gobierno Nacional es promover la inclusión laboral en todos los sectores de la sociedad, al parecer todavía existen muchos retos en esta materia para la población en condición de discapacidad, ya que un gran porcentaje de esta sigue por fuera de la fuerza laboral en el país.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

De acuerdo con los reportes del mercado laboral para población en condición de discapacidad, entregados por el Dane, para el trimestre mayo-julio de este año, la Tasa General de Participación de población con discapacidad es de 24,6%, lo que quiere decir que más de siete de cada 10 personas con limitaciones físicas o cognitivas, no tiene trabajo.



“En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 38,4 puntos porcentuales entre la población con discapacidad y sin discapacidad, pues para la primera, esta tasa fue de 21,7% y para la segunda de 60,0%”, informó el Dane al respecto.





​Entre los miembros de esta población que actualmente tienen un trabajo, la mayoría están en labores de Comercio y reparación de vehículos (23,4%) y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (19,6%). En contraste, la menor participación se da en la construcción (4,5%) y transporte y almacenamiento (5,1%).



Otro dato que llama la atención tiene que ver con que el 52% de las personas en condición de discapacidad que tienen trabajo, están ocupados por cuenta propia, dejando claro que una de sus principales alternativas para subsistir es el emprendimiento.

(Vea: Ahora podrá conseguir trabajo en X: así es la nueva función).



Es indispensable que los reclutadores evalúen a los candidatos con habilidades especiales con los mismos criterios utilizados para los demás aspirantes. iStock

Entre tanto, un 28,9% es obrero o empleado particular.



Durante el trimestre móvil de mayo a junio, según cuentas del Dane, se reportaron 22 millones de personas trabajando, de las cuales 450 tienen algún tipo de discapacidad, representando el 2% de la población total que fue reportada en esta oportunidad.



Entre aquellos que tienen una discapacidad y buscan un empleo, pero no lo encuentran, se habla que son 12 de cada 100.



(Vea: Estas son las vacantes que ofrece la Embajada de EE. UU. en Colombia).



¿Por qué pasa esto?

Portafolio entrevistó a Saida Quintero, directora del área de Derecho Laboral de la Universidad de Rosario, quien explicó que gran parte de esta situación se presenta por la “protección, si se pudiera decir exagerada, que le ha dado la ley, no solo a las personas con discapacidad, sino a los trabajadores con cualquier tipo de afección en salud. Esa protección termina volviéndose un factor en contra de ellos, ya que asusta a las empresas y prefieren no optar por esta alternativa.



Esta experta agregó que también se debe dar celeridad a la forma en la que el Ministerio del Trabajo atiende los requerimientos cuando surgen diferencias entre empresas y empleados.



(Vea: Por ir a trabajar en bicicleta podría recibir medio día de descanso).



Mitos con la gente en condición de discapacidad

Jeisson Aristizabal, quien es persona con discapacidad y lidera una fundación a nivel nacional para apoyar a esta población en temas de inclusión, sostiene que hay mitos que se han instituido entre las empresas frente a las capacidades de esta población.



Estamos hablando de que no son solo barreras laborales, hay barreras culturales y hasta de movilidad, sin contar la falta de capacitación en habilidades para el trabajo, que han llevado a que no nos contraten, ya sea porque creen que no somos aptos o porque simplemente les saldremos muy caros.



Este joven sostuvo que el país debe empezar por cambiar el chip y dejar de ver a las personas en condición de discapacidad como limitadas.



(Vea: Investigan a cuatro grandes empresas por no reducir la jornada laboral).



PORTAFOLIO