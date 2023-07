Trabajadores a distancia crecerían más que en pandemia

Desde la pandemia el modelo de trabajo cambió radicalmente. Empezaron a avizorarse nuevas formas de manejar una empresa y parecía que, una vez superada la contingencia, el mundo volvería a la presencialidad y a las formas de trabajo tradicionales, sin embargo esto no sucedió.



Al contrario de lo esperado, el trabajo remoto e híbrido llegó para quedarse.



El futuro del trabajo es cada vez más incierto teniendo en cuenta la digitalización, el trabajo remoto y otras tendencias.



Justamente, analizando este panorama mundial, la consultora McKinsey & Company realizó un estudio a ocho países (Alemania, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Japón y Reino Unido) para entender qué ocurre con el mercado laboral.



Así, la compañía determinó en primer lugar que entre el 20 % y 25 % de la población activa podría trabajar desde casa de tres a cinco días en la semana.



Lo anterior muestra que persistirán y tomarán mayor relevancia "las configuraciones del trabajo a distancia, primando el modelo híbrido, en las que parte de las labores se realizan in site y parte a distancia".



Además, esto supone entre cuatro y cinco veces más trabajo a distancia que antes de la pandemia, según cifras de la compañía.



Por otra parte, Mackinsey encuentra que en la próxima década las profesiones que permanecerán en auge por la fuerza que ha tomado el comercio electrónico, el desarrollo tecnológico, la necesidad de hacerse sostenibles y el envejecimiento de la población son: auxiliares de bodegas y almacenes, técnicos en turbinas eólicas, los enfermeros, los auxiliares sanitarios a domicilio y los instructores de formación.



En esta misma dirección, el estudio revela que crecería la demanda en puestos de trabajo de alta cualificación como son las labores en sanidad, en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.



Al contrario, se contraería la demanda en puestos de cualificación media o baja vinculados a aéreas como los servicios de alimentación, los trabajos de producción o las funciones de apoyo en oficina.



Para la firma, la demanda de empleo demuestra que "es probable que el trabajo a distancia y las reuniones virtuales continúen".



Es por esto, que la consultora recomienda al empresario que: "no todo el trabajo que puede hacerse a distancia se haga de esta forma porque, por ejemplo, las negociaciones, las lluvias de ideas y la retroalimentación sensible, son actividades que pueden ser ineficaces si no se hacen físicamente".



McKinsey concluye que: "Es probable que persistan las configuraciones del trabajo a distancia, primando el modelo híbrido, las organizaciones poco a poco evolucionarán sus modelos operativos, pero lo importante es lograr un equilibrio entre la gestión humana y la efectividad".



PORTAFOLIO