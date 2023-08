‘La regulación alrededor del empleo debe evolucionar’

En medio de las discusiones en torno a la reforma a laboral, se ha llamado la atención sobre la importancia de fomentar los indicadores de formalización laboral, ya sea desde las empresas o en condición de independientes.



En ese contexto, desde Aportes en Línea, compañía dedicada desde hace 15 años a la gestión de los pagos de la seguridad social de los colombianos, su gerente general Felipe Galvis Rincón, explicó su visión de la reforma y la la necesidad de que el proyecto genere incentivos para la formalidad.



¿Cuántas personas realizan sus pagos de seguridad social a través de Aportes en Línea?

En la actualidad cerca de uno de cada dos trabajadores colombianos se ve beneficiado por las solución que ofrece Aportes en Línea. En promedio, al mes, cerca de 150.000 empresas en Colombia utiliza esta plataforma para liquidar y pagar la seguridad social de sus trabajadores, y más de 650.000 trabajadores independientes realizan también sus aportes a través de nuestra plataforma.



De manera agregada, cerca de 8 millones de trabajadores colombianos liquidan y pagan sus aportes a través de nosotros. Esa es la dimensión de nuestro impacto en los trabajadores colombianos. A través de nuestra plataforma se liquidan y pagan cerca de $3,7 billones mensuales, correspondientes a los aportes que hacen los trabajadores colombianos al sistema de seguridad social.



Ante la reforma laboral, ¿cómo se puede impulsar que más personas aporten a seguridad social?



Claramente hay una brecha muy grande, cerca de la mitad de los trabajadores en Colombia están en condición de informalidad y creemos que esa reforma laboral que se viene discutiendo y que se volvió ya a presentar al Congreso en esta legislatura debe buscar un impacto positivo desde el punto de vista de generar incentivos para la generación de empleo y para la formalización del empleo de las personas descobijadas por el sistema de seguridad social en Colombia.



¿Cómo ve el proyecto?

La reforma tiene que ser una reforma que busque promover el empleo, que beneficie a las empresas para tener esa posibilidad de generar empleo en el país.



Si la reforma va en esa línea, creemos que va a ser beneficiosa para los trabajadores colombianos y desde Aportes en Línea estamos preparados desde el punto de vista tecnológico y operativo para implementar los cambios que vengan, para que logremos así seguir cerrando brechas, que al final es el objetivo del gobierno y del sector privado.



¿Y cuál puede ser la fórmula para fomentar el empleo formal?



Desde el punto de vista económico lo más básico es seguir buscando cómo eliminar barreras a la creación del empleo formal, y una de ellas es tener un costo razonable para los empresarios al crear empleo en Colombia.



Hay que seguir buscando cómo cuidar e incentivar esa creación de empleo y cómo incentivar la creación de empresas.



El proyecto de reforma también propone nuevos tipos de contratos, ¿qué rol pueden tener estos?



La regulación alrededor del empleo debe también evolucionar, en la medida en que va evolucionando el mercado y el tipo de relaciones laborales que se han conformado con la llegada y la penetración de la tecnología y la regulación no que no se puede quedar atrás.



Dinamizar y flexibilizar mecanismos de contratación, para efectos de acomodarse esa realidad que tiene el mercado, será algo positivo que permita darle alcance a todas esas nuevas realidades que se han venido materializando a lo largo de estos últimos años.



¿El incremento de los costos laborales hará más difícil para las empresas formalizar?

Es un riesgo, en la medida en que el costo de contratar a un trabajador en Colombia se incremente. Esperemos que ese no sea el resultado con esta reforma y que por el contrario podamos lograr mecanismos que fomenten, por el contrario, esa formación de empleo, bien sea a través de las empresas o en la misma dinamización de los trabajadores informales independientes que existen en Colombia, que ahí hay una gran oportunidad también para cerrar brechas.



¿Cuánto le cuesta a un independiente formalizarse?



Es un costo asociado a la liquidación y el pago de sus aportes a los cuatro principales sistemas, dependiendo de qué tipo de cotizante sea, pero usualmente es el aporte para salud y el de pensión, que es lo tradicional que asume un trabajador independiente en Colombia.



Pero lo importante es entender los beneficios a los que accede una persona por aportar esta seguridad social, que al final es lo relevante, y es poder asegurar esos riesgos alrededor de la salud propia y de sus beneficiarios, así como trabajar en pro de un sustento al momento de culminar una vida laboral, que además sabemos las dificultades que hay para lograr pensionarse en este país.



