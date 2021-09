11.600 empleadores recibirán subsidio por contratar jóvenes

El Ministerio de Trabajo confirmó que, en la primera ronda de postulaciones, ya han sido aceptados 11.600 empleadores para el apoyo estatal del 25 % de un salario mínimo por cada joven adicional entre 18 y 28 años que ingrese a sus nóminas. Estos se postularon entre el 12 y el 19 de agosto.



“Se presentaron cerca de 17.000 empleadores en dos semanas, clasificaron 11.600, el próximo lunes entregaremos el dato exacto”, reveló Cabrera este miércoles, en el marco de un evento organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá.



Dicho apoyo, equivalente a $227.131 para cada empleado que cumpla con estas condiciones, quedó estipulado en el Decreto 688 del 24 de junio de 2021, como parte de la Estrategia Sacúdete del Gobierno, con la que se busca impulsar la empleabilidad entre los jóvenes, uno de los grupos más afectados por la pandemia de covid-19.



Estos empleos fueron creados para las nóminas de julio y agosto. Así mismo, entre el 1 y el 9 de septiembre, estará abierta la segunda ronda, para que se postulen los empleadores que han contratado a jóvenes en el mes de agosto.



Según confirmó el Ministerio, por ahora no se tiene un cálculo de los empleos generados en la primera ronda de la estrategia, pues las postulaciones están siendo evaluadas por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp).



Cabrera explicó que la estrategia del Gobierno para impulsar la generación de empleo se sostiene en cuatro puntos: “El primero son incentivos tributarios, que van desde la exención del 125% para el primer empleo, hasta mujeres víctimas de la violencia y personas en discapacidad con 200%; el segundo son los subsidios, con la estrategia Sacúdete, vamos a subsidiar el empleo con nuevas contrataciones”.



El jefe de la cartera laboral también destacó la estrategia de capacitación para el trabajo, con un sistema de cualificaciones, y la inversión del Estado en obras de infraestructura, las cuales impulsan el empleo.



BOGOTÁ, MAYOR IMPACTO



El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, explicó que “la pandemia se fue más duro con la población joven, entre 14 y 28 años, pero sobretodo en con la población joven que reside en Bogotá”.



De 2,4 millones de puestos de trabajo entre 2019 y 2020, 700.000 eran ocupados por personas en este rango de edad. En la capital se pasó de 1,07 millones de ocupados entre los 14 y los 28 años en 2019 a solamente 903.000 ocupados en 2020.



Oviedo reveló también que 94.000 jóvenes ingresaron al desempleo y 82.000 por fuera de la fuerza laboral (inactividad), lo que implica que no están empleados, pero tampoco buscan trabajo.



Además, desde el Dane se presentó un análisis del desempleo por zonas, y de acuerdo con Oviedo, para el trimestre mayo-julio de 2021, “se observan mayores tasas de desempleo en jóvenes en las localidades de Fontibón, Bosa, Antonio Nariño y Usme”.



