¿Le pueden prohibir el uso de su celular durante la jornada laboral?

El teléfono celular se ha convertido en una herramienta multipropósito para muchas personas, esto gracias a los avances e innovaciones que este instrumento ha tenido en los últimos años.



Las posibilidades que se han incluido en este elemento tecnológico han hecho que se convierta en una herramienta indispensable para el día a día de cada persona.



No obstante, puede parecer contraproducente el hecho de utilizar el celular durante la jornada de trabajo, al ser un potencial elemento distractor durante las labores, lo cual se ha convertido en un tema de discusión bastante álgido ultimadamente.



Por lo tanto, ¿es posible que se prohíba su uso en el trabajo?



¿Sí, pero no?

Lo cierto es que no existe algún apartado en el Código Sustantivo del Trabajo que prohíba el uso del celular durante la jornada laboral. Vale la pena tener claro que este es el texto que contiene las normas que rigen en el país a las relaciones entre empleado y empleador.



Pese a que el código no se detalle este punto, las altas cortes sí han tocado el tema. En la sentencia T-690-15, la Corte Constitucional atendió el caso de u hombre que había sido apartado de su trabajo por utilizar su celular durante la jornada laboral, pues, meses atrás, se había creado en la empresa una cláusula que prohibía el uso del este elemento en el trabajo.



El demandante argumentó que esto vulneraba sus derechos, pues el motivo por el que estaba pendiente de su teléfono era porque un familiar se encontraba en un delicado estado de salud. Como resolución al caso, la Corte aclaró que, si bien las empresas tienen la potestad de establecer limitaciones y prohibiciones sobre el uso del celular en el reglamento interno, se deben respetar unos mínimos de proporcionalidad.



Pese a que sean métodos que estén guiados a mejorar la productividad laboral y controlar el desempeño de los trabajadores, el alto tribunal señala que estas normas deben considerar criterios de razonabilidad y proporcionalidad. De igual manera, agregó que dichas cláusulas deben estar especificadas en el contrato, en el documento de convenios colectivos, en el reglamento interno de la empresa o en algún escrito de conocimiento público que vincule al empleado con la empresa.



Por lo tanto, la Corte, tras el fallo, aclaró que el empleador tiene toda la facultad de prohibir el uso del celular durante la jornada laboral, en lla cual el empleado debe enfocar en su totalidad a actividades laborales. No obstante, el empleado sí tiene la posibilidad de usarlo durante su tiempo libre, el cual la empresa está obligada a respetar.



