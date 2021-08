En el semestre bajó desempleo en regiones y subió en la capital

La recuperación del empleo es una de las principales preocupaciones que tienen hoy tanto el Gobierno como los ciudadanos y los empresarios.



Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), durante el primer semestre de este año, en relación con los primeros seis meses del año pasado, mejoraron las tasas de desempleo en las regiones, pero en Bogotá el nivel de desocupación se mantiene.



Así lo reveló la entidad en su reporte de mercado laboral por regiones que entregó ayer. Mientras que en el primer semestre de 2020 la tasa de desempleo en Bogotá fue de 17,4%,para el periodo enero-junio de 2021 había ascendido a 19,1%, una diferencia de 1,8 puntos porcentuales (pps). Mientras que el año pasado eran 748.000personas los desempleados en la capital, para el primer semestre de 2021 la cifra estaba en 879.000 ciudadanos.



Por el contrario, donde se ha visto la mayor reducción es en la región central, compuesta por los departamentos de Caldas,Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá, Antioquia.

En conjunto la región registró en el primer semestre de 2021 una tasa de desempleo de 15,2%, 2,8 puntos por debajo de la del mismo periodo el año pasado, cuando fue de 17,9%.



En estos departamentos eran 1,06 millones de personas los desempleados en dicho lapso de tiempo en 2020, una cifra que se redujo a 931.000 en el primer semestre de este año.



La región Pacífica fue la segunda que más mejoró sus indicadores en la primera mitad del año, de una tasa de desocupación de 16,3% en 2020 a 14,9% en 2021.



Entre Chocó, Cauca, Nariño y Valle fueron 4.000 las personas que dejaron de estar desempleadas, pues mientras que en el primer semestre del año pasado había 659.000 personas buscando empleo, para la primera mitad del año de 2021 eran 655.000.



En el oriente del país, donde el Dane agrupa a los departamentos de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Meta se vio una caída de 30.000 personas en materia de desempleo en el comparativo, de 699.000 ciudadanos en 2020 a 669.000 en 2021. Allí la tasa de desempleo pasó de 17,0% a 15,7%, una reducción de 1,2 pps.



Finalmente, el Caribe fue el que tuvo la menor reducción en su tasa de desempleo, de apenas 0,1%, al pasar de 12,4% en el periodo enero-junio de 2020 a 12,3% para el primer semestre de este año. Sin embargo, en términos reales, los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar,Córdoba, Sucre, Magdalena y La Guajira pasaron a tener más personas desempleadas, pues la cifra ascendió de 583.000a 603.000 desempleados, 20.000 habitantes más.



A nivel de la población desocupada, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, aclaró que en Bogotá se dio un incremento de 17,6%, y que, “en este orden de ideas, el aumento de la TD en Bogotá está explicado esencialmente por un aumento representativo de los desocupados”.



Durante el primer semestre de 2021, las regiones con mayor tasa global de participación fueron Bogotá D.C. con 65,9%, seguida de Pacífica con 62,0%. La región con menor tasa global de participación fue Caribe con 55,9%.



Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la U. del Rosario explicó que “en Bogotá es más complejo el proceso de encuentro de oferta y demanda de empleo y se realzan los problemas, pues la demanda es mucho más alta para poder recuperar los niveles prepandemia de empleabilidad” y la política de recuperación local liderada por el distrito debe atender un marco más amplio.



Además, Jaramillo aseguró que en la capital se ha dado una migración más fuerte hacia la inactividad, lo que hace más lento el proceso de recuperación, mientras que en las regiones, “la cobertura de los sistemas locales de los servicios de empleo son menos exigentes demográficamente por una relación mucho más focalizada con el crecimiento económico regional”.



AUMENTÓ LA OCUPACIÓN



Si bien en la capital se mantiene un rezago en materia de reducción del desempleo frente al resto del país, un elemento que resalta es que en todas las regiones se presentó un aumento del número de ocupados.



En Bogotá, por ejemplo, hace un año había 3,5 millones de personas trabajando durante el primer semestre, mientras que este año ya ascendía a 3,7 millones el número de ocupados; en la región central la cifra pasó de 4,8 millones a 5,2 millones.



En el Caribe los ocupados pasaron de 4,1 millones el año pasado a 4,28 millones en el primer semestre de este año, mientras en la región oriental mejoró de 3,4 millones a 3,5 millones de trabajadores.



En la región pacífica, por su parte, la recuperación en los empleos fue de 3,38 millones a 3,73 millones.



Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la U, Externado, aseguró, sin embargo, “que se haya recuperado el número de ocupados no es novedad, pues al inicio de la pandemia la gente sí se retiró de los mercados de trabajo, antes había confinamiento y las personas estaban en casa. Ahora que no hay confinamientos las personas han vuelto a salir y a trabajar, por ende aumentan los ocupados”.



Además, Farné aseguró que la tasa de desempleo “tiene un problema y es que no solo está condicionada a que haya empleo o no, sino que las personas estén dispuestas a buscar un trabajo, porque muchos pueden continuar como inactivos”, por ello aseguró que un mejor indicador sobre la recuperación puede relacionarse con la de actividad económica y cómo se ha movido a nivel regional.



Por su parte, Jaramillo alertó también que muchos de los ciudadanos que están hoy en niveles de ocupación nuevamente han recuperado sus empleos pero lo hicieron por fuera de la formalidad, lo que implica que la recuperación del empleo puede que se esté dando pero en las plazas informales.



Laura Lucía Becerra Elejalde