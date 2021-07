En mayo, el paro frenó ritmo de recuperación del empleo

Aunque en el país viene bajando la tasa de desempleo, que llegó a niveles del 20% en los peores meses de la pandemia el año pasado, el paro y los bloqueos significaron un frenazo en ese ritmo de recuperación que se consiguió en los primeros meses del 2021.



De acuerdo con los datos del Dane revelados ayer, la tasa de desocupación en mayo subió a 15,6%, lo que significó un alza de 0,5 puntos porcentuales frente a abril del año pasado. Asimismo, la población desempleada del país en ese mes se redujo en 902.000 personas frente al mismo mes de 2020 (-19,2%) para llegar así a un total de 3,8 millones de persona sin empleo.



Y aunque mejoró frente al mismo mes del año pasado, los datos mostraron que a Colombia todavía le falta recuperar 1,7 millones de empleos, mientras que en abril la brecha para volver a los niveles prepandemia era de 1,4 millones de puestos de trabajo.



De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del Dane, aunque no se puede establecer a través de la encuesta la causalidad de ese retroceso que se vio en mayo, “sí se puede afirmar que los bloqueos a la actividad económica y las restricciones sanitarias sí tienen un efecto sobre la recuperación del país”.



En ese sentido, María Claudia Llanes, economista de BBVA Research, apuntó que “a pesar del aumento en el número de ocupados de mayo frente a abril, el desempeño del empleo en lo que va corrido de este año ha sido débil, ubicando el número de trabajadores en mayo en los niveles de octubre- noviembre de 2020 y en un 92,6% del nivel prepandemia (que en este caso tomamos como el nivel de febrero 2020)”.



Otro ejemplo para entender esa afectación del paro y los cierres en mayo, es que mientras en marzo se vio un mínimo en la reducción del volumen de población desocupada, de 127,9% a los niveles precovid, el dato volvió a aumentar en abril y mayo, a 135,9% y 138,7%, respectivamente.



“Cuando analizamos el índice de población desempleada sabemos que el ajuste casi que se duplicó en mayo. Es natural que el contexto del país y la afectación de la libre movilidad de mercancías y las medidas de contención sanitaria repercutan en la recuperación del empleo”, agregó el director del Dane. Por otro lado, si se compara con una base de enero de 2020, cuando no se veían los efectos de la crisis por coronavirus, el país todavía está en un 92,4% de los niveles prepandemia.



Ahora bien, si se revisa por las principales ciudades, que fueron también las más afectadas por la pandemia, también se ve un aumento del desempleo incluso mayor que la tasa nacional.



Según el Dane, las 13 principales ciudades tuvieron una tasa de desocupación de 16,6%, una variación significativa si se compara con momentos en los que no había pandemia como en mayo de 2019, que ese indicador estaba en 11,2%. Con eso, en esas zonas, en mayo todavía estaban a 90,6% de volver a esos momentos previos a la pandemia.



Y para el caso de Cali, que es una de las ciudades más afectadas por los bloqueos y los problemas de orden público, la tasa de desempleo subió a 24,3% frente a abril, cuando el dato estaba en 19,9%.



Por actividades, el departamento estadístico reveló que las que más contribuyeron a la pérdida de empleos frente a niveles prepandemia (mayo 2019) fueron administración pública, agricultura, industrias manufactureras y alojamiento y servicios de comida, que aportaron, respectivamente, 1,8 puntos porcentuales, 1,7 pps, 1,4 pps y 1 pp.



EL EFECTO EN LAS MUJERES Y LOS JÓVENES



Como ya lo ha venido demostrando las cifras desde que comenzó la pandemia, entre los grupos más vulnerables a la pérdida de empleo están los jóvenes y las mujeres.



Por un lado, se vio que los puestos de trabajo recuperados durante ese mes tuvieron un cierre de la brecha frente a otros meses, pues por cada 4 hombres que lograron conseguir empleo, había tres mujeres. Sin embargo, se vio que los empleos que se perdieron estuvieron en una buena parte concentrados en las mujeres. Según el departamento estadístico, por cada tres hombres que perdieron su trabajo, había siete mujeres que lo perdieron.



De hecho, del 1,7 millones de empleos que todavía falta recuperar para volver a los niveles prepandemia, alrededor de 1,2 millones son femeninos.



En cuanto a los jóvenes también se ve que la tasa de desempleo sigue siendo más alta que el total nacional, pues el dato ascendió a 23,1% en el quinto mes del año. Y si se mira con mayor detenimiento, las mujeres jóvenes tienen una tasa de desocupación entre marzo y mayo de 29,3%.



​LAS MEDIDAS DE EMPRESAS



Ante los resultados de empleo en mayo, en el que todavía falta mucho camino por recorrer para recuperar lo perdido en más de un año de pandemia, el sector privado se ha manifestado en varios escenarios de su intención de impulsar el empleo juvenil y de mujeres, sobre todo.



Para la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, “para contribuir a la reactivación y a la reversión de los índices de desempleo, el sector privado, con el liderazgo de empresas, gremios y cajas de compensación trabajamos en diversas alianzas comprometidas en formación laboral y ofertas para jóvenes y mujeres, y que incluya a personas que lleven más de 1 año sin trabajo.

