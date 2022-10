¿En qué invierten ‘Los mejores lugares para trabajar en el mundo’?

Después de más de dos años en pandemia y agitación económica, nos encontramos viviendo un ‘Gran Despertar’, en el que las personas han venido cambiando sus percepciones y el entendimiento de diferentes variables referidas al trabajo y lo qué este significa para ellas.



Para ‘Los Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo, 2022’, los últimos años han sido una oportunidad para comprometerse con el bienestar de los colaboradores, implementar el trabajo flexible y buscar oportunidades equitativas para todas las personas.



Great Place To Work identificó los 25 lugares de trabajo con mejores resultados en la valoración de su Ambiente Laboral, a través de su metodología y la aplicación de su encuesta a casi 4,5 millones de colaboradores en todo el mundo, lo que representa la experiencia laboral de casi 15 millones de personas. Para ser elegibles, las organizaciones deben haber figurado en la lista nacional de los mejores lugares para trabajar en cinco o más países, contar con más de 5.000 colaboradores en todo el mundo y que el 40% de su fuerza laboral se encuentre por fuera de su casa matriz.



Para las organizaciones de la lista, los beneficios comerciales de invertir en su gente son claros. En promedio, el 87% de los colaboradores de ‘Los Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo’ dijeron que recomendarían su lugar de trabajo a amigos y familiares.



Además, el 85% en promedio quiere trabajar para sus organizaciones a largo plazo.



Bienestar



Construir ventajas competitivas e impulsar la gestión comercial son resultado de la inversión de las organizaciones en el bienestar. Para ello, es clave implementar estrategias de beneficios que velen por el bienestar, tanto físico, mental, como emocional.



En comparación con otros excelentes lugares de trabajo en todo el mundo, un 15% más de colaboradores en ‘Los Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo’ consideran que cuentan con beneficios especiales y únicos.



En Cisco, el número 3 en la lista, la capacitación en resiliencia ha ayudado a los colaboradores a sentirse respaldados para crecer y asumir riesgos. El programa basado en la atención plena, ‘Mind Set’, enseña a los participantes estrategias cognitivas para aumentar la resistencia mental e impulsar el pensamiento creativo.



En 2021, más de 650 colaboradores en el mundo completaron un curso de Mind Set y el 96% planea utilizar las estrategias aprendidas. “Cuando cuidas tu mente, solo puedes convertirte en un activo increíble para la organización”, dijo un colaborador participante.En Colombia, el 97% de los colaboradores consideran que pertenecen a un excelente lugar para trabajar.



Flexibilidad



La pandemia obligó a una gran cantidad de organizaciones a migrar hacia la virtualidad, esto llevó a que la flexibilidad se volviera primordial. Las personas que encontraron las condiciones adecuadas para trabajar desde la casa y seguir siendo igual de productivas, se han mostrado reacios a renunciar a los beneficios que conlleva el trabajo flexible.

Hilton, número 2 en la lista, ha desarrollado varias iniciativas en este frente. Con estas permiten a sus colaboradores elegir cómo se les paga, cuándo trabajan y en qué departamento lo hacen.



Para los colaboradores de las organizaciones reconocidas, la flexibilidad tiene que ver con la capacidad de adaptación. La cantidad promedio de personas en las organizaciones ganadoras que dijeron que su compañía se adaptó rápidamente al cambio fue siete puntos superior en comparación con otros grandes lugares de trabajo.

En Colombia el 100% de los colaboradores de Hilton expresan que se sienten orgullosos cuando ven lo que logran como equipo y el 99% dicen que se sienten orgullosos de decir que trabajan en la organización.



Equidad



Según la investigación de Great Place To Work, las organizaciones que trabajan en el cierre de brechas, tienen más probabilidades de sobrevivir a las recesiones económicas y sobresalir en el mercado.



En las 25 organizaciones ganadoras, más colaboradores en promedio expresaron que se les paga de manera justa, con un 75%. Adicionalmente, más colaboradores también reportaron promociones justas.



Es claro que no solamente se trata de dinero. Los colaboradores de las organizaciones reconocidas este año, reportan altos niveles de reconocimiento por su trabajo y un genuino interés por parte de sus líderes.



En DHL, número 1 en la lista, realizaron una encuesta a los colaboradores, en la que reunieron 1.600 respuestas en más de 34 idiomas. Casi todos los colaboradores (94 %) dijeron que DHL promueve la diversidad y un entorno inclusivo.



Evidencia de esto, son los resultados en Colombia. El 100% de los colaboradores expresaron que a las personas se les trata con equidad cualquiera sea su orientación sexual o su raza. Así mismo, el 100% de las personas consideran que hace parte de un excelente lugar para trabajar.



Sin duda, figurar en la lista de ‘Los Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo, 2022’, es motivo de gran orgullo, es el reflejo de la gestión de cada organización por el bienestar de sus colaboradores y por hacer del mundo un mejor lugar para todos.



Por parte de Colombia, 8 organizaciones hacen parte de este selecto grupo, las cuales han sido certificadas y reconocidas localmente. Estas son: DHL, Hilton, Cisco, Directv, SAP, Scotiabank, Mercado Libre y Fedex.



