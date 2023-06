'Uno de los temores con la laboral es la tercerización': Acopi

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) no van bien en términos de rentabilidad, empleo y perspectivas de inversión. La incertidumbre política y la contracción en la demanda son ingredientes de la crisis. Ante esto, la presidente de Acopi, Rosmery Quintero, pide acciones para apoyar el sector, concretar medidas para la economía popular, generar más confianza para desarrollar nuevos proyectos y propiciar condiciones de seguridad.



¿Qué es lo que más le preocupa del balance del primer trimestre?



Aproximadamente el 50% de los empresarios manifiestan que todos sus indicadores están deteriorados. Pero hay dos en particular que preocupan. Uno es el de rentabilidad que es el que más decrece para el 60% de los encuestados y el otro es el de las inversiones, porque si no hay rentabilidad no se invierte para el 54,3%.



Esto es preocupante porque cuando ya se deja de invertir es sinónimo de estancamiento, de que no hay nuevos proyectos de expansión, no se están atendiendo nuevos mercados y eso, de una manera u otra, significa dejar de contratar personal. Eso lo unimos al nivel de incertidumbre que existe por las reformas y a las situaciones de inestabilidad que se percibe desde la misma política que viene trazando el Gobierno. A lo anterior hay que sumar la ola de inseguridad que cada día es más palpable en las ciudades. Antes se vivía más en las zonas rurales.



¿Qué ocasiona el deterioro en los indicadores de las Pymes?



Lo que más pesa en lo que sondeamos es la contracción de la demanda y si eso pasa no hay venta y si no hay venta no hay ingresos y eso es una cadena. También se habla de la escasez del capital de trabajo, resultado del desgaste que tuvimos en pandemia y en algunos casos se tomaron malas decisiones.



Cuando digo desgaste me refiero a no ser sujeto de crédito y si se es sujeto de crédito las altas tasas de interés afectan. Entre las recomendaciones que hacemos al sector empresarial es que ayuden con anticipos a las Mipymes, eso nos oxigenaría muchísimo. Y está la Ley de Plazos Justos, cuando hicimos el monitoreo del trimestre nos encontramos que a 45 días solamente está recibiendo recursos un promedio del 57,7% de las Mipymes.



¿Qué pasa con el empleo?



Encontramos que el 43,9% de los empresarios ha disminuido en promedio 3 empleos y ha generado solo, en promedio, uno. Quiere decir que hay dos empleos que no logran recuperarse.



Eso preocupa porque nosotros representamos el mayor porcentaje de personas empleadas en Colombia. En la clase de contratos vemos que está creciendo el contrato a término indefinido (35,1%) mientras que el contrato a término fijo de 23,5% pasó a 32,3%. Eso también manda un mensaje muy importante al Ministerio de Trabajo en el sentido de que el sector empresarial sabe utilizar equilibradamente las diferentes formas de contratación.



¿Qué les preocupa de la reforma laboral?



Uno de los temas que a nosotros nos tiene con grandes temores es lo de las restricciones en la tercerización, porque somos parte de la cadena que utilizan las grandes empresas y les proveemos servicios tercerizados. Y el otro tema es el derecho colectivo. No estaríamos en capacidad de asimilar las negociaciones que se hagan en las grandes empresas con las que nos relacionemos, ni de asimilar esos mínimos que se establezcan para los trabajadores.



Eso para nosotros sería un ‘apague y vámonos’.



¿Pero ve la consolidación de esa política para la economía popular?



Hemos estado reunidos con el DPS y con el Ministerio de Industria y no hemos podido concretar nada. Yo creo que podemos cumplir más acciones, ser más abiertos a la realización. Y aquí hay un tema muy importante, se necesita un equipo estable. Estar al vaivén de las presiones políticas y los conflictos va a ser muy difícil que se cumplan los planes.



¿Con la situación que evidencia el sector, que sería lo más urgente?



Creo que hay varios temas. Primero la confianza, si el país no logra un nivel de tranquilidad y de certidumbre no va a haber confianza para seguir invirtiendo, para seguir creciendo y hacer los máximos esfuerzos.



Segundo, el tema de la conflictividad, sabemos los esfuerzos sobre la Paz Total, formo parte de la negociación que se hace con el ELN, pero en los territorios las personas tienen que sentirse más tranquilas, más seguras y hay que fortalecer la fuerza pública.



Y hay un tercer punto: Somos respetuosos desde Acopi de que las personas tienen derecho a expresarse, pero eso de estar llamando a la gran movilización, siembra un matiz de preocupación. En esas actividades se presentan bloqueos de carreteras y circunstancias que no deben suceder, creo que hay que tranquilizar al país. Y el cuarto aspecto tiene que ver con las vías por donde más se mueven materias primas como Buenaventura, hay que custodiarlas. Para eso tenemos una fuerza pública con todas las capacidades.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio