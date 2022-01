Escasez de talento TI en Colombia, un reto empresarial

Como resultado de la pandemia, la revolución tecnológica ha alcanzado una aceleración exponencial al punto que según el estudio Stack it up de Experis, marca de ManpowerGroup experta en talento especializado en IT y soluciones de tecnología, el 48 por ciento de las compañías consultadas han apresurado su digitalización.

Este panorama ha llevado a las empresas colombianas a reconocer la necesidad de incorporar talentos responsables de desarrollar sistemas y software con el objetivo de simplificar procesos, mejorar la productividad intercambiar datos, proteger información, conectar los servicios y productos de las compañías con sus usuarios finales, al punto que el sector TIC del país crea actualmente más de 370.000 empleos, según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT).

“La demanda de desarrolladores nativos de la nube, expertos en contenedores, diseño de arquitectura de seguridad, aprendizaje automático y la IA ya supera la disponibilidad haciendo que casi dos tercios de las organizaciones no tienen las habilidades necesarias para implementar su estrategia de transformación digital”, asegura Ricardo Morales, director general de Experis de ManpowerGroup.

¿Pero cuáles son los factores que determinan esta escasez de talento?

De acuerdo con Morales una de las principales causas hace referencia en cuanto al número de egresados STEM (carreras de las áreas de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), por ejemplo el estudio citado halló que Colombia tiene 34 por ciento de egresados de educación superior de estos campos, por debajo de Chile (45 %), México (42 %) y Argentina (41 %).

Esta poca oferta de perfiles digitales que tengan la capacidad de desempeñarse como desarrolladores Full Stack, Backend, Frontend, arquitectos de infraestructura o Big Data, ha incidido principalmente en industrias como la manufacturera, construcción y el comercio minorista, ya que sus procesos buscan constantemente la automatización y digitalización.

Para Morales esta situación necesita una pronta respuesta de las políticas públicas de educación y de flexibilización de currículos universitarios del país y la región pues la evolución digital seguirá siendo impulsada por la adopción de tecnologías en el procesamiento de texto, imagen y voz, el internet de las cosas (IoT), dispositivos conectados, computación en la nube, análisis del Big Data y el comercio electrónico.

Es por esto que Experis ha desarrollado estrategias para que las empresas puedan adelantar planes integrales que les permitan enfrentar esta necesidad. Dentro de estas se incluye el invertir, cultivar en el aprendizaje y desarrollo para hacer crecer el talento tecnológico disponible de sus colaboradores, así como acudir al mercado externo para encontrar a estos aspirantes con destrezas que no se puedan construir al interior de las compañías.

Esta llamada cuarta revolución industrial continuará trayendo cambios en las dinámicas de la fuerza de trabajo y la aceleración en la adopción de la tecnología obliga a las organizaciones de todos los sectores a replantearse la combinación de habilidades para así garantizar una ventaja competitiva duradera en el mercado.

