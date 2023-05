Estos son los sectores con más escasez de trabajadores en Colombia

Un estudio de ManpowerGroup, una firma de especializada en gestión de talento humano, reveló que, en Colombia, la falta de trabajadores con perfiles idóneos para ser contratados en las diferentes empresas subió a 64 % en este 2023.



Con respecto al 2022, se registró un aumento de 3 puntos porcentuales, ya que el año pasado la cifra fue 61 %.

Según los resultados de la investigación, los sectores laborales que más escasez de talento humano tienen son: la salud y ciencias de la vida (79 %) y el de transporte, logística y automotor (77 %).

Es importante aclarar que la falta de talento humano no quiere decir que no haya personas buscando trabajo, sino que quienes están en ese proceso no llenan los requisitos para ser contratados en determinado cargo.

Sobre algunas de las habilidades que están buscando las compañías, ManpowerGroup informó que las más apetecidas son resiliencia y adaptabilidad (28 %), pensamiento crítico y análisis (27 %), e iniciativa, confiabilidad y disciplina, así como colaboración y capacidad para el trabajo en equipo (26 % cada una).

El objetivo de esas capacidades, explicó la firma, es que las empresas quieren "afrontar de la mejor manera las transiciones propias de la era digital".

Y cerró asegurando que el 81 % de las encuestadas dijo que ha capacitado a sus colaboradores en estas competencias, con el fin de fortalecer a los equipos ya existentes dentro de las organizaciones.

