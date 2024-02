Esta es la razón por la que la IA no le quitará el trabajo en los próximos años

Ante el creciente avance de la Inteligencia Artificial, muchos profesionales y obreros se encuentran a la expectativa de cómo esto afectará sus puestos de trabajo, ya que muchos consideran que sus jefes podrían tratar de reducir costos en manos de obra por medio de la implementación de tecnología inteligente, pero ¿qué tan probable es esto? Un estudio reciente reveló que, en realidad, la IA no le quitará el trabajo en los próximos años.

Si bien el desarrollo de la Inteligencia Artificial se ha enfocado en hacer más eficaces ciertos procesos de trabajo, lo cierto es que, en la actualidad, aún no se ve como una posibilidad el hecho de reemplazar a los humanos por máquinas, según afirma una investigación del MIT CSAIL, MIT Sloan, The Productivity Institute y el Institute for Business Value de IBM.



Por esta razón no será reemplazado por la IA

Tras analizar críticamente la viabilidad económica del uso de la IA para automatizar tareas en las áreas de trabajo, el estudio arrojó que, es posible que un robot con inteligencia artificial no le robe el trabajo tan pronto como está pensando, ya que en realidad, esto representaría grandes costos para las empresas.



Los costos de implementación de las nuevas tecnologías resultan demasiado elevados para la mayoría de las empresas.

De hecho, Neil Thompson, uno de los investigadores principales, apuntó que los resultados del estudio ofrecen noticias alentadoras sobre la sustitución de puestos de trabajo por modelos de IA, ya que dejan en claro que muchas tareas no serían económicamente atractivas de automatizar durante años e incluso décadas.



En este sentido, la investigación encontró que, la mayoría de las veces resulta más barato para las empresas el hecho de continuar utilizando la fuerza de trabajo humana para tareas que, potencialmente podrían completarse con visión por computadora, en lugar de automatizarlas con IA.



No obstante, hay que considerar que, de acuerdo con los investigadores, se prevé que a futuro, los costos de desarrollo, implementación y funcionamiento tengan altas posibilidades de disminuir, al tiempo que la industria tecnológica podría transformarse para ofrecer soluciones de IA como servicio, eliminando así la necesidad de una inversión de capital sustancial y posibilitando que más trabajadores puedan ser reemplazados por máquinas de Inteligencia Artificial, algo que hasta ahora resulta inviable económicamente hablando.

