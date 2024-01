¿Qué estaría pasando para que no triunfe en entrevistas de trabajo? Experto responde

Las entrevistas de trabajo son un escenario estresante para la mayoría de las personas, ya que estas se encuentran en la incertidumbre de si obtendrán o no el puesto para el que aspiran. Esto podría estar determinado no sólo por su presentación o impecable CV, sino por una particular actitud que un experto cataloga como la razón número 1 por la que no contratan a un aspirante.

Por esta razón las personas no triunfan en sus entrevistas de trabajo

Holly Lee, exlíder de reclutamiento en Amazon, Meta y Google, confesó que el motivo por el que se descarta a alguien en una entrevista de trabajo consiste en no proporcionar ejemplos específicos en sus respuestas. Muchas veces, el exceso de confianza en sus cualidades, provoca que un solicitante olvide entrar en detalles sobre la manera en la que su trabajo ha beneficiado a las empresas en las que ha colaborado.



De acuerdo con el experto citado por CNBC, el hecho de no proporcionar ejemplos específicos de sus fortalezas, contribuciones e impacto en roles anteriores puede perjudicar sus posibilidades de obtener el trabajo por el que está aspirando, dado que es una señal de que usted no es digno de confianza.

Recuerde ahondar en sus logros profesionales y cómo es que estos contribuyeron a sus anteriores trabajos. IStock

En este sentido, el exreclutador de Amazon afirma que, dar respuestas vagas y cortantes deja en claro que alguien no está preparado ni enfocado; por lo cual recomienda a los candidatos demostrar lo que han hecho por medio de respuestas completas, ya que esto los ayudará generar confianza e influir positivamente en los reclutadores.



Consejos para destacar en una entrevista de trabajo

Adicional al consejo anterior, Jenniffer Aldana, profesional de recursos humanos en Guatemala, destacó en su página de LinkedIn algunos consejos que pueden ayudarlo a brillar en su próxima entrevista de trabajo, los cuales son:



1. Investigar a la empresa y funciones del puesto al que aspira.



2. Practicar respuestas a preguntas comunes.



3. Utilizar un lenguaje corporal positivo.



4. Ser auténtico y sincero.



5. Mostrar entusiasmo.



6. Destacar sus logros y habilidades.



7. Poner en práctica la escucha activa.



8. Hacer preguntas relevantes para demostrar interés en la empresa y el puesto.



9. Gestionar los nervios.



10. Ser puntual.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio