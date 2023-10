Así puede encontrar trabajo legal en EE. UU. sin título universitario

El trabajo es, quizá, la principal razón por la cual muchas personas viajan a los Estados Unidos; sin embargo, independientemente de los motivos, tener la visa siempre será necesario para ir.

(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



En el caso de los colombianos, existen deferentes tipos de visas, cada una con sus propios términos y condiciones. Las más comunes en el país son:



- Visa B1 o B2: Visa de visitante para turismo, negocios o tratamiento médico.



- Visa F-1: Visa de estudiante para estudios a tiempo completo en una institución educativa acreditada.



- Visa J-1: Visa de intercambio para participar en un programa de intercambio cultural o profesional.



(Vea: Estas son las profesiones digitales que tienen más potencial).



Cómo hacerlo

Lo primero que debe hacer es aplicar a la visa de no migrante (H-2B), que entre su listado de categorías contempla una para trabajar en oficios comunes.



(Vea: Qué tipo de visa se requiere para trabajar temporalmente en EE. UU.).



"El programa H-2B permite que los empleadores o agentes de empleo estadounidenses que cumplen con ciertos requisitos reglamentarios específicos traigan extranjeros a los Estados Unidos para llenar temporalmente empleos no relacionados con la agricultura", explican los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del país norteamericano.



Algunas de las vacantes a las que puede aplicar con este tipo de visa son las de los oficios comunes, que incluyen labores de aseo, cuidado del hogar, mantenimiento, agricultura, entre otras.



(Vea: Amazon ofrece teletrabajo: pasos para aplicar a una de sus vacantes).



No obstante, hay que tener claro que este tipo de visa debe ser solicitada por un ciudadano estadounidense, quien, además, tiene que demostrar que "no hay suficientes trabajadores estadounidenses que estén capacitados, dispuestos, disponibles y cualificados para realizar el trabajo temporal".



(Vea: Estas son las carreras mejor remuneradas en el mercado laboral latino).



PORTAFOLIO