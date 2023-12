Las empresas donde hay más oportunidad de progresar profesionalmente

El poder progresar profesionalmente en el lugar de trabajo es una de las metas a la que aspiran la mayoría de los empleados. Sin embargo, no todas las compañías permiten cumplir con ese objetivo.



Con base a esta premisa, el Índice Estadounidense de Oportunidades midió la evolución de 400 grandes empresas en esta materia. Para esto, el análisis de la Harvard Business School, la Schultz Family Foundation y el Burning Glass Institute tomó como referencia factores como la contratación, los salarios y los ascensos para determinar cuál es su nivel de movilidad profesional.

El listado ubica a Coca-Cola como la firma que ofrece una mejor trayectoria profesional a sus empleados, con una puntuación general de 4.0. La compañía de bebidas logró posicionarse sobre su mayor competidor, Pepsi, quien en la edición de este año ocupó el puesto 19.

De la misma manera, también logró destacarse en métricas como remuneración y cultura organizacional.

A esta le siguen el fabricante de productos alimenticios y bebidas J.M. Smucker (3.87) y la empresa estadounidense de suministros industriales W. W. Grainger (3.81), en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la cuarta posición se ubica la corporación PNC Financial Services Group. La firma alcanzó un puntaje general de 3.70 y se destacó en indicadores como contratación, paridad y promoción.

El resto del 'top' 10 lo componen Services Now (3.66), el gigante tecnológico Meta (3.63), el holding bancario Capital One (3.62), Bank of America (3.61), la multinacional Costco (3.59) y la empresa de software Intuit (3.57).

Los creadores del índice señalan que esta medición permite a los aspirantes de empleo tener una guía de lo que buscan en la empresa en la que quieren trabajar. De la misma manera, contar con estos datos permite a las compañías desarrollar mejor a sus trabajadores y tener conciencia de los tópicos en los que deben mejorar.

