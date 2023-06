Niveles de estrés laboral en empleados están en récords históricos

Según una nueva encuesta de Gallup, publicada este 13 de junio, encontró que los trabajadores a nivel mundial se encuentran con niveles de estrés históricos, además de encontrarse cada vez más peleados con sus jefes y menos comprometidos.

El informe 'State of the Global Workplace 2023' hizo un análisis, hallando que "los empleados se sienten acerca de su trabajo y sus vidas, un importante indicador de la resiliencia y el rendimiento de la organización".



Según la encuesta, el 59 % de los trabajadores no se encuentran comprometidos con sus trabajos, mientras que el 18 % afirma estar activamente desentendido de su empleo, a pesar de que aún se encuentre contratado.



Según la institución, los bajos niveles de compromiso está constándole 9 billones de dólares a toda la economía mundial.



No todo se trata de dinero

La encuesta preguntó a los empleados sobre cuáles serían los aspectos que mejorarían de sus trabajos actuales, a lo que la mayoría respondió que los aspectos a ajustar son los que tienen que ver con la autonomía, los objetivos claros y el reconocimiento de su labor por parte de sus jefes, muy por encima de la retribución económica.



Según menciona Gallup, el estrés laboral ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Cerca del 44 % de los empleados encuestados aseguraron que experimentaban mucho estrés en sus trabajos, lo cual coincide con los resultados de la misma encuesta de año 2021, mostrando una "tendencia de elevada de estrés que comenzó casi una década antes".



Sin embargo, en la encuesta no se revela cuál es la raíz verdadera de esos niveles de estrés, pues en esta se plantea la hipótesis de que se deba a factores internos como el propio quehacer y el bajo compromiso, más otras razones por fuera del contexto laboral, como los indicadores económicos (inflación, intereses, etc.), ayudan a empujar hacia arriba sus niveles de estrés.



¿La tranquilidad está en otra parte?

Más de la mitad de los encuestados (51 %) aseguró en la encuesta que se encuentran buscando un nuevo trabajo de forma activa, mientras que el 53 % de todos los sondeados aseguraron que es un buen momento para buscar un nuevo empleo.



Esta cifra es un 8 % superior a la encuesta realizada el año pasado, lo cual indica que "los trabajadores profundamente descontentos son capaces de abandonar los malos lugares de trabajo".

Un llamado a los empleadores

Frente a estas cifras, Gallup concluyó que los jefes y líderes de empresas deben tener un mayor compromiso con sus empleados para que pueda disminuir su nivel de estrés, además de que tengan claro que un alto compromiso no es un significante de felicidad.



"El verdadero compromiso significa que los empleados están psicológicamente presentes para hacer su trabajo. Saben lo que tienen que hacer, tienen lo que necesitan y cuentan con el apoyo de su jefe y de su equipo. Saben por qué su trabajo es importante. Están preparados para trabajar", se dice en el estudio.



PORTAFOLIO