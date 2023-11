¿Qué tan buena idea es elegir una carrera pensando solo en el dinero?

La decisión de estudiar una carrera universitaria tiene múltiples motivaciones. Unos lo hacen por pasión, otros por complacer a su familia o padres y otros porque consideran que al ingresar al mundo laboral obtendrán altas sumas.



Seguramente ha escuchado en conversaciones cotidianas y casuales decir: "¿Pero eso si da plata" y es que entre todas las razones, muchas personas eligen pensando en los beneficios que obtendrán cuando lleguen a la 'cima', pero ¿será este el camino correcto?



Portafolio consultó a Viviana Chacón, especialista en Gerencia de Marketing de la Universidad del Rosario y con experiencia en acompañamiento estudiantil, para entender un poco más el temas.



Chacón explicó que las personas tienden a seleccionar ciertas carreras por dos razones, primero porque se cree que tienen un 'status', pues en algunos casos son carreras de tradición que tienen un renombre histórico. "Por ejemplo, la medicina y el derecho". Y segundo, porque suponen que estas se requerirán en el futuro, es el caso de la robótica, la computación, el desarrollo software, la programación, las ingenierías, entre otras.



En estos dos casos, la experta ha encontrado que de manera frecuente las personas lo vinculan directamente con que "los ingresos podrían ser altos porque o son demandados o porque es estudiado por personas de clase alta".



Sin embargo, aclara que quien tiene como única motivación para estudiar el dinero, "podría estar dejando de lado motivaciones propias del ser como lo es la pasión por realizar tareas o aprender conocimientos que genuinamente le interesan, al igual que podría estar descuidando la potencialización de algunos de sus talentos innatos".

La experta señaló que como consecuencia "podría desbalancear o generar una sensación de vacio y en ese sentido producir insatisfacción en los estudios, poco disfrute en el ejercicio profesional, agotamiento y frustración".



Ahora bien, otra realidad que abordó Chacón es que entrar a estudiar una carrera no garantiza 100 % que vaya a recibir mucho dinero en su bolsillo. Es posible que alguien se encuentre con que la ganancia que recibe no es la esperada y, de ser así, "la frustración aparece de forma inminente porque se va a arrepentir de la decisión e incluso puede verse afectada la autoestima al no sentirse competente. Esto, acompañado de una sensación de decepción y de desilusión".



"La realidad es que si la motivación por el dinero no se combina con la pasión, es posible que al momento de desempeñar las labores no se desenvuelva correctamente y que ello no le permita ascender o tener oportunidades con un mejor pago", agregó.



En definitiva, si 'el sueño no se hace realidad', de acuerdo a los estándares de cada persona, el resultado psicológico puede ser muy negativo.



"Muchas veces las personas pueden perder la confianza en sí mismos y experimentar un estado de desorientación. Aunque no tiene que ser así, puede ser un motor para complementar con otros saberes, que lo lleven por nuevas rutas profesionales, es también una oportunidad para pensar nuevos caminos, esta vez pensando no solo en los ingresos, sino en la satisfacción personal", comentó Chacón.



Finalmente, la conclusión de Chacón es que si no recibe el salario que esperaba, "está en sus manos sacarle el mayor provecho a lo que estudió, aunque no sea su propósito vocacional".



