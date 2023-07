Los empleos que más riesgos podrían tener por el fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño ya es una realidad en el mundo. Este evento meteorológico ha significado un reto muy grande para todos los países, en especial para aquellos que tienen economías emergentes, como el caso de Colombia.

El país, al estar ubicado entre ambos trópicos y colindar con el océano Pacífico, es uno de los países que más experimentará los efectos de El Niño (sequías, aumentos de temperatura, inundaciones, etc.).



Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Colombia es un país que en cuyo mercado laboral hay una alta preponderancia de empleos cuyo desarrollo supone exponer a los trabajadores a jornadas laborales en espacios a cielo abierto.



Según explica el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), los empleos que más estarán expuestos al fenómeno de El Niño tienen patrones muy parecidos.



De acuerdo a la entidad, la agricultura, los servicios ambientales, la construcción, la recolección de residuos, el transporte y el turismo son los rubros con mayor exposición, agregando que son rubros que también concentran una gran proporción de mano de obra ilegal.

Según menciona la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando la temperatura supera los 33 °C, con una intensidad de trabajo moderada, los trabajadores pierden hasta un 50 % de su capacidad laboral. Incluso, pueden fallecer si la temperatura supera los 40,6 °C.



"Entender los potenciales impactos de la llegada del Fenómeno de El Niño nos permitirá generar acciones oportunas para el cambio en los procesos productivos, las relaciones laborales y los mecanismos comerciales. Es fundamental adaptarse para proteger la salud de los trabajadores. Hacerlo no solo es ético, sino también beneficioso para la productividad y el ambiente laboral. Resulta clave para garantizar la continuidad de las operaciones en un clima cambiante", menciona Adriana Solano Luque, presidenta del CCS.



No obstante, la organización también hace énfasis en los trabajos que se desarrollan, es espacios cerrados, como las fábricas y las oficinas también enfrentan riesgos si los niveles de temperatura no se controla adecuadamente.



"Su incremento puede generar fatiga mental y/o física, náuseas, aceleración del pulso cardiaco, entre otros signos y síntomas. Además, las altas temperaturas pueden afectar la concentración, la coordinación y la toma de decisiones, lo que aumenta el riesgo de accidentes laborales", explica el CCS.



