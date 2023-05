Gerente del Banrep avaló informe que alertó por impacto de la laboral

En medio de las discusiones en el Congreso en relación a las reformas a los sistemas de salud, pensión y laboral que radicó el gobierno de Gustavo Petro, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, reiteró ante el Legislativo el respaldo del Emisor al reporte divulgado en días pasados por el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Emisor.



Dicho reporte sostenía que el aumento en los costos salariales alrededor de la reforma laboral recortaría alrededor de 450.000 empleos formales en un horizonte entre tres y cuatro años en un escenario de medio impacto.



"No estamos mirando los beneficios que tiene la reforma, muchos elementos tienen beneficios innegables para los trabajadores, pero es muy importante que la sociedad y el Congreso tengan conciencia de que estas decisiones nunca son gratuitas", dijo Villar.



El gerente dijo que hay un riesgo importante de que ese aumento "tan grande" en los costos de las empresas, y en particular en las empresas de algunos sectores, que dependen mucho del trabajo nocturno y extendido, pueda conducir a un perjuicio para la capacidad de crecimiento de esos y la contratación de nuevas personas.



El gerente del Emisor destacó que los estimativos del análisis elaborado por varios expertos, y también por el Emisor, han concluido que cuando aumentan los costos salariales



"Este impacto, con este tipo de estudios sugiere que podría haber una reducción del empleo significativa, que en los estimativos que presenta el grupo del Banco de la República sería del orden de 480.000 personas, pero hay una gran incertidumbre, esto son estadísticas con posibilidades a futuro, no números definitivos", dijo.



Villar fue citado por la presidente de la Comisión III de la Cámara de Representantes, Katherine Miranda, junto al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), Andrés Velasco.



Justamente para este martes se tenía prevista la radicación de la ponencia para primer debate de la reforma laboral a primera hora de la mañana, sin embargo, se decidió reprogramar para el miércoles 17 de mayo, con el fin de lograr un mayor número de firmas de parte de los ponentes para respaldar el texto.

Las bases del informe

En su intervención ante la Comisión III de Cámara, el gerente del Banco de la República aclaró que el reporte no es un trabajo elaborado por la junta directiva del Banco ni es algo que se haya discutido en ella,



"El Banco tiene una práctica por promover los temas de interés nacional, entre los cuales se destaca, por ejemplo, la situación del mercado laboral. Por esa razón, desde hace unos años tenemos una publicación, el Reporte de Mercado Laboral, que se desarrolla por economistas de muy alto nivel, que estudia cada tres meses y publica la coyuntura del mercado laboral, la analiza con mucho cuidado, y en cada oportunidad realiza un artículo sobre algún tema que sea particularmente relevante en ese momento", indicó Villar.



El gerente del Emisor aclaró que el análisis técnico detrás de la publicación tiene algunas limitaciones, "porque debe hacerse sobre una propuesta que no ha sido discutida por el Congreso", y aseguró que muchas implicaciones son difíciles de deducir, pues la información no siempre está totalmente disponible.



"El reporte está basado en un análisis contable por la información que existe, pero no tiene todas las interacciones de la economía que puede llevar cambios tan importantes como los que se plantean en la reforma. El reporte analiza el aumento de los costos salariales, que podría conllevar implicaciones sobre la informalidad, pero también podría conllevar otras implicaciones sobre la actividad económica, o recaudos tributarios, que no están entre las preguntas que se hicieron", indicó.

Los costos de la formalidad

Villar mencionó como el informe analiza artículo por artículo y hace el ejercicio de cuantificar sus impactos de la manera más aproximada posible, pero también reconoció que no entra a mirar otros beneficios que puede generar la reforma.



"Hay unos claros beneficios para las personas que trabajan en el sector formal, sobre eso no hay una clara duda, y para una persona que está en el sector formal de la economía, muchas propuestas conllevan una mayor remuneración y protección, pero eso también implica costos, y los costos que se tratan de estimar son los costos salariales que incurrirían las empresas", sostuvo.



Según Villar, eventualmente, la respuesta en la que incurrirían los empleadores sería la de no contratar más trabajadores por los costos en los que se incurría.



Frente a los costos, la gran polémica de la reforma laboral, Villar destacó el análisis hecho en relación con los costos salariales. "El impacto sobre los artículos que se pudieron cuntificar es un impacto significativo. Se hicieron impactos de bajo, alto impacto, y un escenario medio", comentó.



El Banco estimó que en el escenario de impacto intermedio los costos salariales se incrementarían en 6,73%, y si se consideran los costos por indemnización, el aumento sería de 1,59% adicional.



El gerente del Emisor también mencionó que el estudio anota que el costo de las mayores indemnizaciones de despido radica en el riesgo de que esto conllevaría a no contratar trabajadores formales, "porque al contratarlo es tan difícil después despedirlo que cualquier empresario va a pensarlo muchísimo antes de contratar".



Además, destacó como el informe revisa además el impacto sobre ciertos sectores específicos, como el de restaurantes, los hoteles, eventos culturales y otros que trabajan tipicamente en horas de la noche y con más regularidad con horas extras.



Villar también hizo énfasis en otro costo importante, que estaría relacionado con los contratistas independientes. "El proyecto de ley reconoce que esto sería tan inviable para el sector público, que no lo incluye, sería tan costoso que inmediatamente conduciría a la necesidad de prescindir de muchísimas personas que trabajan en entidades públicas por prestación de servicios", dijo.



Villar aseguró que formalizarlos a todos es deseable, pero que también el proyecto de ley reconoce que sería tan costoso que no se podría hacer. Villar alertó que al sector privado podría pasarle algo similar al sector público.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio