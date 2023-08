Feria del empleo en Polonia para colombianos: cómo inscribirse

Hasta el domingo 13 de agosto se extenderá la Gran Feria del Empleo en Polonia, en la cual se abrirá convocatoria para 920 colombianos para trabajar en siete puestos de trabajo en diferentes sectores de la economía del país del este de Europa.

Los interesados en aplicar a los cargos, tienen hasta el domingo 13 de agosto para consultar toda la información y requisitos, conocer los requerimientos de cada cargo, y de cumplirlos, inscribirse mediante el formulario para aspirar a la posibilidad de aplicar a un subsidio del 80 % del programa.



Esta convocatoria está a cargo de representantes de una empresa reclutadora de empleos para diferentes empresas polacas en alianza con Work and Travel Culture Exchange Au Pair, ONG colombiana que ha logrado que más de 15.000 colombianos lograran trabajar en el exterior.



“Emigrar es una de las opciones que tienen los colombianos interesados en construir su futuro y el de sus familias, ante las opciones que se presentan de trabajo en el exterior, es importante asegurar estar asesorado de un excelente aliado, que sea seguro, cuente con el respaldo de operadores internacionales avalados”, dijo Luz Marina Vargas, gerente general de Work and Traver Au Pair.



Polonia se consolida como un destino importante para los trabajadores colombianos, mujeres y hombres de 18 a 55 años en diversos cargos. En todos los cargos ofrecidos se cuentan con coordinadores que hablan el español.



El formulario de inscripción al programa abre la puerta al estudio de documentación y acompañamiento de cada paso a seguir, para los interesados en Bogotá tiene un valor de $20.000 y, para quienes se encuentran fuera de la ciudad, $27.000.

Ofertas laborales disponibles

1. Soldador TIG MIG MAG (100 cupos):



- Requisitos: candidatos hombres con edad de 28 a 48 años, soldadores certificados (obligatorio). Deben pasar la prueba de soldadura para hacer parte de la oferta laboral, Nivel de inglés básico.



- Beneficios: Pago de 25 a 30 zł (Zloty moneda de Polonia) neto por hora trabajada según la experiencia. Estadía gratuita (habitación compartida).



- No incluye: boleto aéreo, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), gastos de embajada, gastos de documentación (pasaporte, póliza de viaje y otros).



2. Conductor (Camión con remolque) (30 cupos):



- Requisitos: candidatos hombres de 20 a 50 años, experiencia de cinco años mínimo (certificada), nivel de ingles básico.



- Beneficios: Pago de 1.600 euros (mínimo mensual), estadía 300 a 350 zł (habitación compartida)



- No incluye: boleto aéreo, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), gastos de embajada, gastos de documentación (pasaporte, póliza de viaje y otros).



3. Maestro de obra (150 cupos):



- Requisitos: candidatos hombres de 18 a 45 años (edad máxima), certificación laboral de mínimo dos años de experiencia (obligatorio), nivel de inglés básico.



- Beneficios: pago de 19 a 22 zł netos por hora trabajada según la experiencia, estadía de 250 hasta 300 zloty (habitación compartida), jornada de 10 a 12 horas diarias (un día libre por semana).



- No incluye: boleto aéreo, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), gastos de embajada, gastos de documentación (pasaporte, póliza de viaje y otros).



4. Empresas de embutidos (140 cupos):



- Requisitos: candidatos hombres y mujeres de 18 a 35 años (edad máxima), experiencia en manipulación de alimentos, certificación laboral de mínimo un año, nivel de inglés básico.



- Beneficios: Pago de 18 zł netos por hora trabajada según la experiencia, estadía gratuita (habitación compartida).



- No incluye: boleto aéreo, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), gastos de Embajada, gastos de documentación (Pasaporte, póliza de viaje y otros)



5. Empresa automotriz ensambladora (100 cupos):



- Requisitos: candidatos hombres de 18 a 35 años (edad máxima), deben pasar la prueba, nivel de inglés conversacional.



- Beneficios: Pago de 600 a 700 zł netos por hora trabajada según la experiencia, estadía gratuita (habitación compartida)



- No incluye: boleto aéreo, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), gastos de embajada, gastos de documentación (pasaporte, póliza de viaje y otros)



6. Distribuidora de pollos (100 cupos):



- Requisitos: candidatos hombres y mujeres de 28 a 48 años (edad máxima), manejo de manipulación de alimentos. No necesita inglés



- Beneficios: pago de 18 a 19 zł netos por hora trabajada según la experiencia, estadía gratuita (habitación compartida)



- No incluye: boleto aéreo, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), gastos de embajada, gastos de documentación (pasaporte, póliza de viaje y otros)



7. Lavado de maquinaria (150 cupos):



- Requisitos: candidatos hombres de 25 a 40 años, trabajo pesado, nivel de inglés básico



- Beneficios: pago de 20 zł netos por hora trabajada según la experiencia, estadía gratuita (habitación compartida).



- No incluye: boleto aéreo, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), gastos de embajada, gastos de documentación (pasaporte, póliza de viaje y otros)



8. Almacén de ropa, venta en internet y devoluciones (150 cupos):



- Requisitos: candidatos hombres edad de 18 a 28 años, certificación laboral en cualquier área mínima de un año, nivel de inglés básico.



- Beneficios: pago de 18 zł netos por hora trabajada según la experiencia, trabajo de ocho horas diarias, estadía de 250 zł (habitación compartida).



- No incluye: boleto aéreo, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), gastos de embajada, gastos de documentación (pasaporte, póliza de viaje y otros).



Para más información, puede consultar este enlace o llamar al 3107624337.



PORTAFOLIO