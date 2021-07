Gremios destacan la recuperación del empleo en el país

La Andi, Fenalco y Fasecolda destacaron la recuperación del empleo en junio pasado, que se ubicó en 14,4%. De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística Dane, la cifra comparada con mayo del 2021 y junio del 2020, mejoró en 1,2 y en 5,4 puntos porcentuales, respectivamente.



Para el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, es muy positivo que el país siga recuperando empleos y que en junio 2,3 millones de colombianos lograran emplearse. “No cabe duda que la reactivación, en conjunto con la vacunación, ha sido definitiva en las mejores cifras del mercado laboral en Colombia”, dijo.



Incluso, insistió en que el proceso de vacunación debe seguir a toda marcha para continuar salvando empleos.



Igualmente, planteó que si bien es importante la recuperación de la dinámica productiva, “no solo hay que rescatar los empleos perdidos a causa de la pandemia”. Y, en ese sentido, advirtió que “no se pueden olvidar las medidas para generar empleo de calidad y en mayor proporción”.



En su análisis sobre los resultados entregados por el Dane destacó que “sectores como comercio, transporte y alojamiento logren las cifras más altas de recuperación porque es una buena señal de la dinámica que está tomando la economía y de la mejoría en sectores que tuvieron una alta afectación en la pandemia”.



Por su lado, el presidente de Fenalco, el gremio de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal dijo que la tasa del desempleo presenta un comportamiento favorable y vidente porque en el mismo mes del año pasado el país estaba casi que en confinamiento total.



Como el presidente de la Andi, resaltó que hay una recuperación en el empleo que, para el caso del comercio, es de 400.000 puestos de trabajo, aunque todavía hay un rezago frente al 2019.



Esto indica, dijo, que si al comercio se le permite trabajar, si no hay restricciones y podemos avanzar en la recuperación sin bloqueos, sin protestas van ser beneficiados los trabajadores del comercio que, en su mayoría son mujeres y jóvenes”.



Por último, para Cabal, es preocupante la tasa de desempleo registrada en Cali que, a su juicio, es una evidencia de lo que representó para esa ciudad y para los vallecaucanos el paro nacional y los bloqueos.



Mientras que desde el Centro de Estudios Económicos de Fasecolda se destacó el impacto de las protestas en la cifra de empleo. “La situación sigue siendo compleja, pues si bien el número de desempleados se redujo en 47 mil personas entre mayo y junio, ello fue posible por el aumento en el número de inactivos (257 mil), dado que el de ocupados disminuyó en 105 mil personas”, inidcó.



Y agregó lo expuesto se evidencia en el impacto del paro que llevó a muchas empresas a suspender o a reducir actividades en los departamentos más afectados. “Tal situación se suma a la ya esperada lenta corrección de los indicadores de empleo por los problemas estructurales que caracterizan al mercado laboral colombiano”, puntualizó.



