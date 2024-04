Más desocupados y menos empleadores: panorama del mercado laboral en Colombia

Las cifras de desempleo en Colombia para febrero fueron, sin lugar a dudas, un campanazo de alerta para los analistas y centros de estudio económico; ya que nuevamente la Tasa de Desocupación (TD) mostró un repunte, lo cual no se veía desde tiempos de pandemia y es preocupante pese a que el crecimiento no fue estadísticamente significativo.

De acuerdo con el Dane, la Tasa de Desocupación para el segundo mes del año quedó en 11,7%, lo cual marca poco movimiento frente al dato alcanzado en febrero del año pasado, cuando marcó 11,4%.

Desempleo iStock

En la revisión desagregada, sectores clave como el comercio (-167.000), actividades profesionales y científicas (-115.000) y construcción (-50.000); fueron los que más se vieron afectados por este mal paso, lo cual, según expertos, es resultado de la desaceleración que está viviendo el país desde hace varios meses.

Una reciente teoría del Centro de Estudios Económicos Anif advierte que el incremento en la TD obedece a la caída en la Tasa de Ocupación (TO) que no logró ser compensada por los cambios en la Tasa General de Participación (TGP). Esto, en palabras castizas, quiere decir que el mercado no está generando tanto trabajo como se necesita.

Desempleo Abel Cárdenas. Archivo EL TIEMPO

“Si bien el resultado se acerca a los niveles pre-pandemia, este tuvo un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto a febrero del año pasado, dando un primer indicio de deterioro del mercado laboral. Ese resultado responde a un incremento en la tasa general de participación (63,7% en febrero de 2023 y 63,8% en febrero de 2024) y un decrecimiento en la tasa de ocupación (56,5% en febrero de 2023 y 56,4% en febrero de 2024)”, explicó.

Para ponerlo en números simples, 25,46 millones de personas estaban buscando en febrero de este año, pero tan solo 22,49 millones lograron conseguir uno, dejando a los 2,97 millones de colombianos que aparecieron en los registros más recientes como desempleados.

Datos Desempleo Febrero 2024 - Dane. Cortesía - Dane

Este mismo ritmo se ha visto durante los febreros de los últimos cuatro años, en los que la Tasa de Desocupación fue de 3,08 millones (2020), 3,72 millones (2021), 3,21 millones (2022) y 2,84 millones (2023); en todos estos períodos ha sido mayor el número de colombianos buscando empleo, que aquellos que lo consiguen.

“Una cifra positiva es el aumento del empleo particular (+ 356 mil) y la disminución del trabajo por cuenta propia (-42 mil). Lo anterior indica que hay un mayor cantidad de ocupados cercanos a las dinámicas formales del empleo, dada la relación que existen entre esta y el empleo particular”, agregó Anif al respecto.

Datos Desempleo Febrero 2024 - Dane. Cortesía - Dane

En todo esto también hay que tener presente que el pasado informe del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) para enero, mostró que la construcción, junto a la industria, tuvieron una variación del -5% y comercio del -1,3%; ratificando este último una mala racha de casi un año. Analistas ratifican que todos los datos sumados dejan claro el impacto de la dinámica económica modesta que trae el país sobre la generación de empleo.

“Proyectamos una tasa de desempleo de 11,3% para cerrar 2024 y de 11,9% para el 2025. Si bien las cifras de crecimiento para el primer mes del año resultan más alentadoras de lo esperado, consideramos que la bonanza de crecimiento registrada en 2022 y la primera mitad de 2023 se diluyó y tendrá un impacto en el nivel de ocupados”, concluyó Anif.

Desempleo FOTO: iStock

En esta misma línea se han pronunciado varios expertos y académicos, quienes en varias oportunidades han resaltado que la reactivación no da espera y que es necesario poner en marcha cuanto antes un plan que permita al país recuperar los sectores más golpeados por la desaceleración que cada vez cobra más fuerza.