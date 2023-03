¿El trabajo soñado? hombre es alquilado para no hacer nada

Shoji Morimoto es un hombre japonés de 39 años que vive y come gracias a su particular trabajo: ser alquilado por personas para que pase tiempo con ellas.



Pese a ser un profesional en física con enfoque en terremotos, Morimoto decidió iniciar con este curioso emprendimiento en el año 2018 y, desde entonces, no ha parado de recibir miles de solicitudes en sus redes sociales.



“Básicamente, me alquilo. Mi trabajo es estar donde mis clientes me quieran y no hacer nada en particular”, explicó Morimoto para ‘Reuters’. Las personas deben pagar una tarifa base de 75 dólares, además de cubrir por aparte el transporte y la comida.



Morimoto empezó este negocio a través de Twitter y, a partir de ahí, no ha parado de crecer y no ha parado de generar ingresos. Actualmente posee más de 415 mil seguidores en dicha red social, así como 580 mil en Instagram.



El hombre contó varios ejemplos de cómo funciona su trabajo. En una ocasión lo contrataron para despedir a una persona que tomaba bus nocturno para volver a su ciudad natal. En otro caso, fue contratado para acompañar a sus clientes a jugar en el columpio.



No obstante, el no hacer nada, por él, no es sinónimo de aceptarlo todo. Por ejemplo, ha rechazado ofertas para viajar a otros países, a la vez que no acepta ofertas de naturaleza sexual: “La razón por la que la gente demanda mis servicios depende de las circunstancias del cliente. Creo que todo se reduce a necesitar la presencia del ser humano en una situación dada”, agregó.



Morimoto también mencionó que “hasta el momento, los clientes parecen experimentar un cambio mental positivo tras alquilarme. Me dicen que es liberador poder hablarle a alguien de cosas que no son capaces de decir a otros”.



Este trabajo, pese a lo particular del trabajo y lo dependiente que es de la demanda, le ha permitido al físico mantener económicamente a su esposa y a sus dos hijos. Incluso, su historia sirvió como inspiración para la creación de una serie llamada 'People Who Do Not Rent', producida y emitida por TV Tokio.



PORTAFOLIO