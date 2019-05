Impacto de la Ley de financiamiento en materia laboral

La Ley de financiamiento se hizo con el objetivo de “recuperar la inversión en el país y permitir que la economía crezca por encima del 4%, quitando la carga a los generadores de empleo y llevando la inversión al campo”. Así lo dijo el Gobierno tras aprobarse la iniciativa en el Congreso, pero lo cierto es que también ha cumplido con el fin de gravar más a las personas naturales.

“Una vez Colombia entró a la OCDE, se encontró que Colombia, en comparación con otros países miembro de la organización, tenía unas tasas impositivas de renta que gravaban bastante a las sociedades frente al recaudo que se hacía a las personas naturales. Lo que se observa en todos los países miembros de la OCDE es que se grava más a las personas naturales. Ese fue el enfoque que le dio a esta Ley de financiamiento”, destacó a elempleo.com Carlos Caicedo, Asociado Senior de la firma Godoy Córdoba.



(Lea: Si quiere cambiar de trabajo, registre aquí su hoja de vida)



“Es por eso que tanto en materia del impuesto de la renta como en retención en la fuente en lo relacionado con pagos laborales se subieron las tasas, eso implica mayor retención para las personas naturales trabajadoras y mayor pago de impuesto frente a lo que venía ocurriendo en años anteriores”, complementó.



Adicionalmente, ‘como es costumbre en toda reforma tributaria que presenta el Gobierno, se utilizan estas leyes para proponer amnistías y esta vez no fue la excepción: se establecieron leyes de amnistía para procesos de fiscalización en curso y demandas por pago de aportes’.



(Lea: Con elempleo VIP se destaca su currículo)



Ahora, no solo a los trabajadores con ingresos superiores a 95 UVT’s mensuales ($3.255.650) les afecta la retención en la fuente, pues se bajó a aquellas que ganan 87 UVT’s ($2.981.490). Con esta Ley de Financiamiento un mayor número de personas ven mes a mes cómo se les aplica la retención.



“Esta reforma le apuntó a la progresividad especialmente con personas con ingresos altos. En ese sentido, la Ley de financiamiento no golpea al ciudadano promedio, que no tiene ingresos elevados (…) El colombiano promedio se ve afectado en la medida que más colombianos tienen que empezar a pagar tributos vía retención en la fuente y luego vía declaración de renta”, insistió el experto.



Finalmente, Caicedo lamentó que el Gobierno no haya hecho una socialización pedagógica de la Ley para que entendieran su propósito. “Yo nunca vi que el Gobierno se preocupara por eso (…) la exposición fue bastante técnica”, concluyó.



Javier Borda Díaz

@javieraborda