Impacto que provocaría fallo sobre semanas de cotización de mujeres

Las mujeres en Colombia ya no necesitarán cotizar 1.300 semanas para pensionarse, pues la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una demanda y determinó como inconstitucional esta exigencia para la población femenina.



Según resolvió el Alto Tribunal, la diferencia en la edad pensional entre hombres y mujeres “genera una situación jurídica de discriminación indirecta”. Esto pues, para que ellas puedan acceder a la pensión de vejez deben acreditar las mismas 1.300 semanas de cotización que los hombres, “sin considerar las barreras y dificultades que enfrentan para acceder y mantenerse en el mercado laboral y asumir las obligaciones del cuidado del hogar, tanto como las que se intensifican cuando llegan a la adultez mayor”.



Sin embargo, un interrogante que surge de esta decisión es el impacto que tendría para la Nación este cambio. Por ahora el ministerio de Hacienda no ha presentado ningún cálculo de esta decisión, y aunque los expertos reconocen la importancia de esta postura de la Corte, también señalan la necesidad de que el Gobierno tenga presente su impacto fiscal.



Vale la pena destacar que casi cuatro de cada 10 cotizantes a pensiones son mujeres. De acuerdo con Colpensiones, de los 6,7 millones de afiliados 3,1 millones son mujeres, esto es, alrededor de 46%. Igualmente, en los fondos de pensiones privados, las mujeres representan el 43% de los cotizantes, es decir, cerca de 8,04 millones.



Además, según cifras de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), en el país había, con corte a marzo de 2023, 13,14 millones de personas cotizando al sistema de protección social en Colombia, con 10,9 millones como dependientes y 2,2 millones como independientes.



De ese total, el 45,6%, o 5,9 millones de personas, son mujeres. Llama la atención que, mientras que la población femenina representa el 44,6% de los cotizantes dependientes, en los independientes alcanzan a ser la mayoría, con 50,4%.



Además, cálculos de Portafolio, a partir de las cifras de afiliados a los fondos privados que recoge la Superfinanciera muestran que hay alrededor de 60.313 mujeres mayores de 57 años que aún cotizan en las administradoras de fondos de pensiones (AFP), lo que quiere decir que estas no han completado los requisitos para pensionarse a pesar de tener la edad y serían de las primeras beneficiadas.



¿Qué decidió la Corte?



El fallo de la Corte establece que, en atención a la necesidad de atender el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, se estableció que los efectos de la decisión se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026. Si para esa fecha no se ha adoptado un nuevo régimen, se aplicaría una disminución gradual en las semanas exigidas para la pensión, y que definió el alto Tribunal.



Así, se disminuirá en 50 semanas en 2026, con lo que en ese año solo se requerirían 1.250 semanas, y, a partir del 1 de enero de 2027, se disminuirá en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.000 semanas, lo que se alcanzaría para el año 2036.



Paola Gutiérrez, Associate Partner Law en EY Colombia, aseguró que es “un fallo afortunado para las mujeres como respuesta a la inequidad que genera la diferencia en la edad pensional, al tener que cumplir las mismas semanas de cotización en menos tiempo que el hombre, desconociendo así las realidades sociales por las cuales las mujeres no siempre logran pensionarse”.



La experta señaló que la Corte, en línea con el principio de la sostenibilidad financiera del sistema, difirió el efecto de la medida hasta el 31 de diciembre de 2025.



Marcelo Duque Ospina, director de la firma Cómo Me Pensiono, destacó que por ahora no se conoce el detalle de la sentencia, pero se refirió a cómo la corte reconoce la existencia de desiguladades históricas en relación al acceso al mercado laboral formal, y también lo que el alto Tribunal llama invisibilidad del trabajo no remunerado en la economía del cuidado.



“Hay un tema que puede ser un problema, y es que esto tendrá un impacto fiscal, al Estado le costará más porque las mujeres con menos semanas tendrán acceso a pensión y esos recursos salen del erario público”, dijo el experto.



Además, destacó la necesidad de compaginar esta decisión con la reforma pensional que ya planteaba una reducción de hasta 150 semanas para las madres cabeza de familia con hasta tres hijos.



El presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, destacó que “todas las sentencias de los jueces de la República tienen que ser acatadas por los funcionarios públicos y el Gobierno”.



Y respecto al anuncio de la Corte, dijo que “es bueno sugerirle al Congreso que estudie la decisión, y cómo se está discutiendo la reforma pensional, pueda considerarse la posibilidad de incluirlo en el articulado que se está incluyendo en este momento”.

Ayer ante la Comisión VII de Senado se hizo el anuncio de este proyecto, de modo que hoy se tiene previsto que inicie su debate.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio