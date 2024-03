¿Buenos números? Informalidad laboral baja, pero sigue encima del 55 %

El Dane entregó esta semana una actualización de la realidad del mercado laboral en el país, frente a la informalidad laboral, donde desde el Gobierno Nacional se celebró que hubo una reducción, mientras que analistas resaltan que más de la mitad de los colombianos no tiene un empleo con los pagos de ley.



El informe, para el período noviembre del 2023 - enero del 2024, muestra que el 55,7% de las personas que actualmente están trabajando, no cuentan con beneficios legales como ganar el salario mínimo, tener afiliación a salud, pensión y riesgos profesionales o aspirar al pago de las primas semestrales.



Si se tiene en cuenta que actualmente en el país hay 22 millones de ciudadanos en el país trabajando, la cifra de informalidad se traduce en más de 12 millones de colombianos, dejando en evidencia un escenario que algunos expertos sugieren que juega en contra del afán que se tiene para reactivar la economía.

Vale la pena destacar que si se compara el dato obtenido en este reporte con el que se tenía en el mismo período del 2022, se aprecia una caída de 2 puntos porcentuales, ya que para ese entonces se encontraba en el 57,7%. No obstante, si se hace un seguimiento mes a mes, se aprecia que durante los últimos cuatro, la informalidad no baja del 55%.



Para Alejandro Barrera, profesor de la Universidad de Manizales, este fenómeno debe ser entendido “reconociendo que en el país coexisten dos economías de diversa velocidad, una formal y productiva, de altos ingresos, positivas condiciones laborales y enfocada en el valor agregado; y otra informal, generalmente asociada a pequeñas unidades productivas, de bajo valor agregado y nivel de ingresos, y en la mayoría de casos siendo economías de subsistencia”.

“Es necesario que se generen capacidades de escalamiento empresarial y mayor productividad, precisamente para transitar hacia la economía formal, siendo este el principal reto del Gobierno, en el segmento denominado como economía popular, donde naturalmente se requieren acciones estructurales de capital humano y desarrollo organizacional, más allá de una reforma a la normativa laboral del país”, agregó.



En revisión por género, la proporción de hombres informales en este lapso fue de 57,3%; lo que significó una disminución de 2,7 puntos porcentuales respecto al mismo del año anterior. En el caso de las mujeres el 53,4% eran ocupadas informales, respecto al trimestre móvil noviembre 2022 - enero 2023 (54,4%), lo que implicó una disminución de 0,9 puntos porcentuales.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio