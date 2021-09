Informalidad subió a 46,9% en el trimestre entre mayo y julio

Cinco de cada 10 colombianos están en la informalidad, pues según mostró el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en el trimestre móvil entre mayo y julio el indicador de informalidad se ubicó en 46,9% en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, este dato también representó un aumento frente a la cifra del año pasado para el mismo periodo, cuando la informalidad estaba en 46,3%.



Estas trece áreas corresponden a Bogotá D.C, Medellín y el Valle de Aburrá, Cali, Yumbo, Barranquilla y Soledad, Bucaramanga y Girón, Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa María, Pasto, Pereira, Dos quebradas y La Virginia, Cúcuta – Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio.



Así mismo, para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas el indicador de informalidad para este periodo fue 48,1%, mientras que en 2020 estaba en 47%.



En el trimestre móvil mayo – julio 2021, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 45,9%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 48,1%. En el mismo periodo del año anterior, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 46,0% y 46,6%, respectivamente.



De acuerdo con la entidad, para las 23 ciudades y áreas metropolitanas se registró durante dicho periodo que 5,3 millones de trabajadores estaban en la informalidad, y si se mira en detalle, 4,7 millones estaban en las principales 13 ciudades.



Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (70,0%), Sincelejo (66,6%) y Riohacha (65,0%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales A.M. (36,0%), Pereira A.M. (40,9%) y Medellín A.M. (41,1%).



