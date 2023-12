Los efectos de la inseguridad en el empleo del sector petrolero colombiano

La industria petrolera aporta el 1,3% del Producto Interno Bruto del país, de acuerdo con los datos del Dane. En términos de generación de empleos, este sector podría mover unos 200.000 directos en toda la cadena, según cálculos de Campetrol.



Sin embargo, datos recientes sobre la actividad de taladros de reacondicionamiento y exploración, así como los problemas de inseguridad están afectando la mano de obra empleada en las regiones productoras y el resto del país.



Datos de Campetrol demuestran que este año se han perdido unos 20.000 empleos tanto directos como indirectos por los efectos en la caída de la actividad de los taladros.



Además, según las expectativas de Ecopetrol, el mayor productor de gas y petróleo del país, el próximo año este dinamismo se mantendrá por debajo del que tuvo en 2023.



De acuerdo con el plan de inversiones de la compañía, la perforación para desarrollo y exploración tendrá una caída de 37% y 40%, respectivamente, lo que tendrá un efecto significativo en los encadenamientos productivos de las regiones.



“No vemos que para 2024 vaya a haber una mejoría. Si bien este no es el fondo de la situación, creemos que no va a haber un cambio”, expresó Nelson Castañeda, presidente de la Cámara de Bienes y Servicios de Petróleo y Gas (Campetrol).



Destacó que la actividad de Ecopetrol se mantendrá en 2024 en los niveles en que está cerrando el año. Según los datos de la empresa, la contratación está por el orden de 62.000 empleados, con una ligera caída mensual y un dato muy similar al de cierre de 2022.



Vale la pena destacar que estos puestos de trabajo se dan principalmente en regiones como Meta y Santander, que a su vez podrían ser las más afectadas con una disminución en el dinamismo de la industria.



Julio César Vera, presidente de Xua Energy, detalló que este sector es muy sensible a los cambios locales como globales y eso se está evidenciando en la menor contratación.



Por ejemplo, a nivel local, temas como la incertidumbre para la inversión, los anuncios de no otorgar nuevos contratos y la mayor inseguridad en los territorios. Y a nivel regional y global, Vera destaca que hay otros países que están apostándole a la industria con lo que las inversiones y los equipos petroleros se están mudando allí.



Al respecto, Castañeda apunta que ya se evidencia una caída en la confianza inversionista. De acuerdo con los datos más recientes del Banco de la República, la inversión extranjera directa se contrajo 16,04% en octubre, que en el caso de la destinada a petróleo y minería cayó 5,4% en el mes y la peor vista desde febrero de este año.



Teniendo en cuenta que otras naciones del cono sur que están apostando a la industria, como es el caso de Brasil, Guyana o Ecuador, los recursos y esfuerzos se pueden desviar hacia allá.



Castañeda agrega que el reciente bloqueo de cinco días a Caño Sur así como los ataques y amenazas que reportaron las empresas que transportan crudo por el río Magdalena son algunos de los hechos de inseguridad que han afectado las operaciones. Estos tienen efectos directos en el empleo regional y los encadenamientos productivos.



Para 2024, Vera espera que la reducción de empleos oscile entre 6.000 y 7.000 puestos principalmente por la contracción en la actividad de Ecopetrol, que tendrá importantes caídas, como evidenció su plan de inversiones.



Al respecto, Castañeda añadió que si bien la gran apuesta que han anunciado es la exploración gasífera en costa afuera, esta no estará en la capacidad de compensar las pérdidas que se están evidenciando en la actividad continental.



Dijo que “no alcanza a empatar con las necesidades que se generan. Además la actividad offshore es muy intensiva en capital, pero mucho menos en mano de obra durante su operación, puesto que al ser en el mar se busca automatizar mucho del empleo”.



Agregó que los empleos petroleros suelen ser de muy alta calidad, con promedios muy superiores al salario mínimo y formales, con lo que es necesario que se den las señales de confianza y seguridad para que se puedan generar los empleos que se han perdido hasta el momento.

La reforma laboral

Las alertas por la caída en el empleo del sector se dan al tiempo que el Gobierno tramita la reforma laboral en el Congreso. Al respecto, Campetrol aseguró que el proyecto ignora los principales problemas del país respecto a la informalidad y el desempleo.



Por este motivo y teniendo en cuenta las dificultades en generación del mismo, la Cámara de Bienes y Servicios de Petróleo y Gas llamó a que se busquen estrategias para generar empleo e incentiven la formalidad. Dijeron que las condiciones laborales para trabajadores formales son mejores a los de la región, con lo que el foco debería ser la formalidad y la generación de trabajo.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio