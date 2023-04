¿Es posible que la IA ChatGTP lo deje sin trabajo? Experto responde

Para los medios de comunicación especializados en la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial (IA), especialmente los 'chatbots' como ChatGPT; es uno de los mayores avances científicos de las últimas décadas y que puede marcar un precedente en los próximos años.



Para la muestra un botón: la empresa OpenIA desarrolló ChatGPT de forma gratuita para las masas, pese a que también tenga una versión paga mucho más potente. Desde aquel entonces, la popularidad de los 'chatbots' ha visto un incremento con millones de usuarios utilizándolos para diferentes actividades.



No obstante, este último punto ha generado polémica, pues la herramienta no solo se ha utilizado para cumplir labores que requieren una gran dedicación de tiempo como la redacción de correos electrónicos, actas, notas, recetas médicas o circulares, sino que, a cuestión de esto, se ha puesto en duda la ética profesional de varios trabajadores que han admitido utilizar la inteligencia artificial para ser mejorar su productividad.



“Todas las aplicaciones de la inteligencia artificial, como toda tecnología, trae sin duda dilemas éticos, pero la tecnología debe ser un instrumento creado por el hombre y que debe ser usado al servicio del hombre”, explicó Obdulio Velásquez, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y exrector de la Universidad de La Sabana, a EL TIEMPO.



A pesar de ello, varias empresas ya están en la carrera de buscar el dominio del mercado de las IA, no solamente por su potencial tecnológico, sino como su potencial como un modelo de negocio muy reditable en términos financieros.



“De repente, todos los inversionistas están hablando de cómo Chat GPT podría eliminar millones de puestos de trabajo calificado, cambiar radicalmente industrias de billones de dólares y modificar fundamentalmente la forma en la que aprendemos, consumimos y tomamos decisiones”, mencionó Wayne Hu, de la empresa de capital de riesgo SignalFire, para la agencia AFP.



Desde su lanzamiento, ChatGPT se ha convertido en una de las IA insignia en este modelo de negocio, pues pocas han tenido el vertiginoso crecimiento que ha tenido, haciendo que gigantes de la computación y las comunicaciones como Google o Microsoft comenzaran a idear sus propios proyectos.



“Solo cinco días después de su lanzamiento, un millón de usuarios usaban ChatGPT -un crecimiento 60 veces más rápido que Facebook en alcanzar el millón de usuarios-",agregó Hu.



