¿La inversión puede ayudar a subsanar la desacleleración del empleo?

Los datos de desempleo que se conocieron esta semana finalmente mostraron una realidad de la que se venía hablando hace varios meses respecto a los efectos negativos que está generando la desaceleración económica sobre el mercado laboral y el desempleo, que si bien se mantuvo en un solo dígito por mucho tiempo, finalmente terminó cediendo y regresando a los niveles que se esperaban.



Una tasa de desocupación que cerró diciembre en 10%, que si bien cae ligeramente a frente al 10,3% del mismo período del 2022, preocupa si se contrasta con la seguidilla de caídas en este indicador que se veía desde agosto y el 9% de noviembre.



Así mismo, en los datos del Dane hay una cifra que no se puede pasar por alto y está relacionada con la pérdida de puestos de trabajo en los sectores clave como Industrias manufactureras (0,13 millones); Construcción (0,08 millones); Información y comunicaciones (0,06 millones) y Actividades inmobiliarias (0,01 millones); que fueron los más afectados.



Ante esto, los expertos coinciden en que es válido decir que finalmente la desaceleración alcanzó al mercado laboral y esto debe obligar a todos los sectores, público y privado, a prender los motores de la economía, arrancando cuanto antes un plan de reactivación económica que se enfoque en las áreas que no despegan.

Empleo iStock

Por ejemplo, para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, si bien celebran que el comercio dio señales de recuperación propias de fin de año, no hay motivos para posponer la implementación de acciones estratégicas que incentiven la recuperación de los trabajos que se han dejado de generar durante el cierre del año pasado.



"Observamos con preocupación que en el último trimestre la generación de nuevas plazas fue la más baja desde el segundo trimestre del 2021; en efecto entre octubre-diciembre se crearon 524 mil empleos, una cantidad muy inferior a la registrada en trimestres anteriores”, subrayó.



Estas advertencias que hace Fenalco se aprecian mejor al discriminar el desempleo en su serie desestacionalizada, que en agosto estaba en 9,4% y a cierre del 2023 quedó en 10,8%, llegando a subir casi un punto en menos de seis meses. Esto quiere decir, según los reportes generales, que más de 2,5 millones de colombianos están buscando un empleo formal.

Búsqueda de empleo.

Frente a las posibles salidas o caminos para lograr que el mercado laboral se proteja de la desaceleración económica, el economista y asesor de mercados, Andrés Moreno Jaramillo sostiene que lo más importante es incentivar la inversión y llegada de nuevos capitales, para no depender tanto de los recursos públicos.



“Hay muchas medidas de choque para que eso no ocurra. Medidas de choque es, obviamente, bajar tasas, pero eso es del Banco de la República. En cuanto al gobierno, gestionar el gasto público, darle incentivos a las empresas, incentivos tributarios a las empresas y el capital. Si tú quieres acabar con el desempleo, tienes que estimular el capital”, dijo este analista.



En lo que concierne a las demás actividades económicas, no hay que pasar por alto que sectores como Comercio y reparación de vehículos (4,1 millones), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (3,1 millones); Administración pública (2,6 millones) y Actividades científicas (1,9 millones) fueron las que más puestos de trabajo crearon al cierre del año pasado.

Empleo iStock

También llama la atención que el Dane informó que con corte a diciembre de 2023, Obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,0 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente. Esto quiere decir que muchos colombianos están trabajando por su cuenta.



Así las cosas, Jackeline Piraján, economista de Scotiabank Colpatria, advierte que Colombia durante 2023 creó en promedio 700 mil puestos de trabajo más que lo que teníamos durante 2022, la característica de estas contrataciones permitió que las tasas de desempleo en términos porcentuales bajarán tanto para las referencias urbanas como también para el total nacional.



“Estamos viendo que si bien el balance del año es positivo sí hay algunos sectores que están sufriendo un poco más para poder incrementar sus nóminas y lo que refleja el impacto de la desaceleración económica en el mercado laboral”, dijo esta experta.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio