Jornada laboral de 4 días: lo bueno y lo malo de la medida

Luego del anuncio del Grupo Hada de reducir su semana de trabajo a cuatro días, (de lunes a jueves), el tema de cuál será el futuro laboral en la pospandemia se ha vuelto a poner sobre la mesa en Colombia.



Si bien hay muchas opiniones encontradas sobre este tema, que destaca tanto lo positivo como y lo negativo de la medida, lo cierto es que el país ha venido en un proceso de transición para reducir de manera gradual la jornada laboral.

Y eso se evidencia con la Ley 2101 de 2021, sancionada por el presidente Duque, que busca que se pase de trabajar 48 a 42 horas a la semana. Asimismo, esta ley apunta que para 2026 todas las empresas del país cumplan con esta disposición.



Sin embargo, para algunas compañías, volviendo al caso del Grupo Hada que implementó los “flexiviernes”, medir al trabajador por el número de horas que pasa sentado en su escritorio ya es cosa del pasado. Ya que ahora priman otros intereses como el bienestar del trabajador, que este tenga un buen balance entre su vida personal y laboral y, sobre todo, que se mida su trabajo por los logros y resultados obtenidos. Todo esto sin afectar el salario.



“Debemos partir de que no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Eso sin duda nos motivó a pensar en cómo evolucionar. Entonces me tiene sin cuidado el número de horas que trabaje un empleado, porque nosotros no medimos a los colaboradores por hora nalga, sino por resultados, por sus logros”, dijo en entrevista Mauricio Trujillo Posada, vicepresidente ejecutivo del Grupo Hada, quien además afirmó que los 750 colaboradores de la empresa se encuentran felices.



Aportar a la felicidad y al bienestar de los colaboradores dentro de las empresas, es sin duda uno de los pilares que más refuerza la reducción de la jornada laboral, y no es para menos, estudios han demostrado que sentirse bien en el entorno laboral ayuda a mejorar la productividad.



Un experimento en Islandia, desarrollado entre 2015 y 2019 y en el que participaron 2.500 empleados, dejó en evidencia que la reducción de la jornada laboral a cuatro días, sin afectar el pago de los salarios, mejoró la productividad.



Entre las conclusiones se destaca que los trabajadores no sentían tanto estrés y que tenía más energía debido a que contaban con más tiempo de ocio. El experimento ha sido calificado como de un “rotundo éxito” por los especialistas.



Para Iván Daniel Jaramillo Jassir, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, en un mundo cada vez más automatizado parece lógico que más empresas se alineen a ese objetivo y emprendan este tipo de pilotos.



“Hoy vemos que más organizaciones están adoptando medidas más flexibles como, por ejemplo, trabajar los viernes hasta el medio día. Ese transito se debe a la madurez que se tenga y a una verdadera adaptación. Valdría la pena tener espacios para hablar a través de canales propios y que se pueda negociar. Se deben promover los espacios que busquen un mejor equilibro”, explicó Jaramillo Jassir.



Pero más allá de aportar al bienestar de cada individuo, hay quienes piensan que esta reducción del tiempo de trabajo impulsaría otros sectores económicos.



César Luque, abogado laboral y asesor sindical, afirmó que con más trabajadores con tiempo libre, se generarían la adquisición de más servicios en temas culturales, de esparcimiento y demás, creando así nuevos negocios y puestos de trabajo en otros sectores de la vida productiva, como es en el caso del turismo, y negocios de servicios.

“Sin embargo, en Colombia a la par, se requiere una reforma profunda, de la estructura económica”, agregó Luque.



CONTRASTES



Por su parte, no hay que dejar de lado que todos los procesos son distintos en el campo laboral, eso aplica tanto para los trabajadores como para los empleadores, y ni hablar de las actividades a desarrollar, ya que muchas requieren de tiempo en fabricas o de atención presencial.



En otros pilotos realizados, por ejemplo en España, empresas como Telefónica, que han querido implementar este tipo de jornadas bajo una iniciativa voluntaria, han manifestado su interés en incluir esto, pero recortando el sueldo de los trabajadores. Lo cual complica la decisión de si es conveniente disminuir el número de días a trabajar.



De acuerdo con el experto en temas laborales, Adrian Garlati, director del programa de Economía en la Universidad Javeriana, el debate sobre la disminución de la jornada laboral también debería incluir otros frentes, cómo por ejemplo a qué sectores les convendría esta flexibilidad; y si debería ser más una iniciativa de las empresas que una medida impuesta por el estado.



“Las compañías se están replanteando si deben tener a las personas de manera presencial en las oficinas o si tienen que trabajar de lunes a viernes. Es bueno que muchas empresas lo tomen como iniciativa propia, creo que no debe ser impuesta por el estado no sería sano para muchos sectores. No es lo mismo el comercio, que debe tener el personal atendiendo al público, que empresas tecnológicas. Sin duda dependerá el tipo de actividades”, dijo Garlati.

MICROSOFT TAMBIÉN SE SUMÓ A ESTAS INICIATIVAS



En 2019, Microsoft aprobó una semana de 4 días para sus trabajadores en Japón, luego de un experimento que tuvo como resultado un aumento en la productividad del 40%.

Entre los ejercicios que se realizaron se destaca que los gerentes instaron al personal a reducir el tiempo que pasaban en las reuniones, fue así como sugirieron que estas no debían durar más de 30 minutos, así como no pasar tanto tiempo respondiendo correos electrónicos.



Entre los efectos del piloto laboral, el 90% de los empleados afirmó que luego de esta iniciativa se evidenció un impacto en sus vidas.



JOAHANA LORDUY