Empresarios ajustan modelos para acoplarse a nueva jornada

Desde el próximo 16 de julio comenzará a regir en Colombia la reducción de la jornada laboral que se introdujo por medio de la Ley 2101 de 2021, y con lo cual durante el próximo año los trabajadores colombianos tendrán jornadas semanales de 47 horas, y no de 48 como se maneja hoy.



Esta Ley plantea una reducción gradual, hasta llegar a 42 horas semanales, desde el 16 de julio de 2026. Por ello, las empresas tendrán que ajustar sus modelos para lograr, con menos horas, la misma producción.



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó que esa es una decisión de hace varios años, pero que está entrando en vigencia ahora. “Las empresas han venido organizándose, no veo realmente mayor trauma en este momento. Las compañías se han venido ajustando, es un esfuerzo grande, pero lo van a hacer”, dijo.



Según Mac Master, el mayor impacto seguramente estará en el sector comercio, particularmente en los restaurantes, y en algunas actividades como el sector salud o los call center.



Justamente desde Acodres, el gremio gastronómico, se habla de cómo para los restaurantes el impacto en los costos es ‘sensible’.



“En términos monetarios, el recorte de la jornada aumenta el valor de la nómina 3% y hace que se tengan que recortar los horarios de funcionamiento de los establecimientos formales o incentiva la informalidad para quienes optan por sostener horarios, pues no tenemos margen para aumentar más precios de los menús, cuya alza acumulada ya nos ha provocado una caída en ventas del 30 %”, aseguró Henrique Gómez, presidente de Acodres.



Otros sectores como el de transporte y la logística también verían un impacto. “Las operaciones logísticas se desarrollarán 7x24 los 355 días del año, cuando la jornada laboral se reduce se incrementan automáticamente los costos de horas extras y el de las prestaciones sociales. Para el sector de transporte el costo laboral oscila entre el 9% y 50% dependiendo si es una empresa de transporte masivo o de paquetería y mensajería, en consecuencia esto tendrá un impacto en el nivel de servicio y las tarifas de estos servicios”, indicó Nidia Hernández, presidente de Colfecar.



Impacto en las firmas

De acuerdo con varios expertos, este cambio sí traería un efecto en las empresas en temas como los costos o su productividad. Esto, pues una de las condiciones que establece la Ley es que no se podrán disminuir los salarios ni afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.



“Esto supondrá cambios en la manera en que se van a liquidar las horas y cómo se calcula. A partir del próximo 15 de julio no vamos a hablar de 8 horas al día sino de 7,83, con 47 horas a la semana. Eso generará un mayor valor en el pago de la hora, de alrededor de 2,13 %”, aseguró Carlos Mario Sandoval, socio líder de People Advisory Services para EY Colombia.



Según explica Luis Gonzalo Gómez, director del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga (Imebu), implementar la reducción de la jornada laboral requiere un aumento significativo en productividad laboral. “Inicialmente, provocará un aumento en la estructura de costos asociados a la empresa. Esto implicará la necesidad de contratar más empleados o pagar horas extras”, aseguró.



Según el experto, existen dos escenarios para mantener la producción constante en caso de reducir las horas de trabajo. En el primero, “la productividad se mantiene constante y, para mantener el mismo nivel de producción, el empleador asume el costo de las horas extras requeridas o los trabajadores adicionales”.



En el segundo, según Gómez, se espera, “un aumento en la productividad, de modo que, las horas trabajadas sean suficientes para mantener la producción constante”. Sin embargo, indicó que este aumento de productividad se refleja en el ajuste salarial del mínimo, lo que también incrementará la estructura de costos.



Jhon James Mora, profesor de la Universidad Icesi aseguró, por otro lado, que el impacto va a depender del sector. “En aquellos que utilizan más tecnología y capital humano intensivo, incluso la productividad podría mejorar, ya que el trabajador podría experimentar una mejoría en sus condiciones y esto impacta de manera positiva. En aquellos menos intensivos en capital humano, el efecto podría ser contrario ya que una hora menos de trabajo podría reducir la productividad y aumentar los costos, sobre todo en las mypimes”, dijo.



Mora aseguró que, a nivel general, puede que los efectos no sean tan grandes teniendo en cuenta que esta medida solo aplica a los empleados formales, que son menos del 50 % de los trabajadores en el país.



