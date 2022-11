Jóvenes, mujeres y campesinos enfrentan brechas en empleo

El mercado laboral colombiano ha venido recuperándose en los últimos meses del choque que dejó la pandemia, a pesar de ello, se han mantenido las brechas estructurales que enfrentan varias grupos poblacionales.



(Colombia, el segundo país con más jóvenes que ni trabajan ni estudian).

Si bien la tasa nacional de desempleo para el trimestre julio-septiembre se ubicó en 10,8%, en línea con el nivel estructural que tiene el país, en el caso de las mujeres, esta se ubica en 13,5%, es decir, 2,7 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. O en la población juvenil, aquellas personas entre 15 y 28 años, la desocupación asciende a 18,3% de la población.



En Colombia, el mercado laboral registra a 22,2 millones de trabajadores. También a 2,6 millones de personas que se encuentran en la búsqueda de empleo, y a 14,1 millones que hacen parte de la población fuera de la fuerza laboral, es decir, aquellos que no están en búsqueda de empleo, como los pensionados, estudiantes, rentistas o personas dedicadas a labores del hogar.



En el caso de los jóvenes, actualmente en el país hay 11,3 millones en ese rango de edad, de los cuales 5,08 millones están laborando, y otros 5,1 millones están categorizados como fuera de la fuerza laboral. El número de desempleados este grupo de edad, corresponde según las cifras del Dane, a 1,13 millones de personas entre los 15 y los 28 años que están en la búsqueda de empleo.



(Para la banca, la confianza es el eje que garantiza la financiación).



Si se mira con relación a la cifra nacional, los jóvenes son alrededor de 43% de los desempleados de Colombia. Además, las estadísticas oficiales muestran que hay por lo menos 2,67 millones de personas en este rango de edad que no trabaja, pero tampoco estudia, y 1,7 millones de ellas son mujeres.



“En Colombia el principio de igualdad en la Constitución reconoce que hay grupos especialmente vulnerables que requieren acciones afirmativas, o discriminación positiva. Por nuestra cultura machista, en las mujeres hay un rezago por todas las responsabilidades de cuidado que impiden el acceso al empleo. Para personas con discapacidad, tenemos un rezago histórico del cambio de la cultura del asistencialismo al enfoque social, y en el caso de las personas LGBTI apenas estamos se está empezando a reconocer su inclusión en el mundo laboral, lo mismo con las personas afro”, explicó Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.



Población con discapacidad



Otro grupo en el cual se presentan brechas en el mercado laboral es la población en condición de discapacidad. En principio la tasa de participación de este grupo en el mercado laboral es menor, pues es del 23,6%, mientras que a nivel nacional es de 64,1%.



Por medio de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, en Colombia se tiene registro de 2,6 millones de ciudadanos en situación de discapacidad, a partir de los lineamientos internacionales del Grupo de Washington, que se basa en una lista de actividades básicas diarias y cuatro niveles de severidad en la dificultad para realizarlas

.

En este grupo hay 460.000 personas ocupadas, 59.000 desempleados y 1,6 millones por fuera del mercado laboral. Entre aquellos que tienen algún tipo de empleo, el 57,2% son trabajadores por cuenta propia.



Las cifras del Dane evidencian también como hay una diferencia negativa de 38,0 puntos en la tasa de ocupación de la población con discapacidad frente a la población sin discapacidad, pues para la primera, esta tasa en el trimestre julio-septiembre fue de 21%, para la segunda fue 59%.



Con relación al desempleo, también se percibe una brecha, en este caso de 0,6 puntos, dada por una tasa de 11,4% para la población con discapacidad y 10,8% para las personas sin discapacidad.



Los campesinos



Más de 15,1 millones de personas se identifican, de forma subjetiva, como campesinas en el país, según el Dane. El 14,1% de esta población reside en cabeceras municipales, y el 83,7% en las zonas rurales.



En este grupo, la tasa de desempleo se ubica en 9,4%, 2,2 puntos por debajo de la tasa de desempleo para la población no campesina, que es de 11,4%. Esto según Jaramillo, se explica por altos niveles de ocupación, pero ligados a la informalidad. Para las mujeres campesinas el indicador de desocupación es 15%, mientras que para los hombres es 6,2%, una brecha de 8,8 puntos porcentuales.



Además, de los 6,5 millones que aparecen como población campesina ocupada en el país, el 54% es trabajador por cuenta propia, es decir 3,5 millones; 1,6 millones son obreros o empleados, 589.000 jornaleros o peones y 236.000 trabajadores familiares sin remuneración.



Laura Lucía Becerra Elejalde

PORTAFOLIO