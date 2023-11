Adaptación, principal habilidad que buscan las juntas en el CEO

En los últimos días, el despido de Sam Altman de la compañía OpenAI, desarrolladora del ChatGPT, no solo ha causado sorpresa en el sector tecnológico, sino que también ha abierto un interrogante sobre el papel que juegan actualmente las juntas directivas a la hora de escoger un CEO.





Pero el caso de Altman no es el único que refleja el poder de los Board Members, ya que en el pasado Steve Jobs también protagonizó un hecho similar con su salida de la empresa que había fundado, Apple. Y cómo olvidar el caso de Adam Neuman, que luego de presiones internas se vio obligado a renunciar a sus funciones como CEO de WeWork.



Pero qué cualidades buscan hoy día las Juntas. De acuerdo con el experto Felipe Restrepo, director regional de Experis de talento TI de ManpowerGroup, los miembros buscan un líder que inspire a su equipo de trabajo y “que tenga habilidades de toma de decisiones acertadas y que puedan ser determinantes en un entorno cambiante”.



“Dentro de una compañía, el CEO es un cargo relevante, y este tiene que tener afinidad con la junta directiva para que se pueda visualizar su adaptación a la visión clara y al futuro que tiene la empresa. Debe ser muy buen comunicador y ser capaz de inspirar”, señaló Restrepo.



En cuanto a las habilidades que esta figura debe desarrollar en su cargo, Restrepo apunta que los CEO deben preocuparse por sacar adelante su gestión, por adaptarse y ver cómo aterrizan los puntos importantes dentro de una organización.



“El CEO debe procurar tener una torre que funcione de manera armónica y empática con todas las áreas de la compañía, que pueda tener los recursos humanos y tecnológicos necesarios para que pueda comercializar de manera efectiva, que posicione muy bien a la empresa en el mercado y que pueda exigir este conocimiento y la transversalidad en el negocio”, agregó Restrepo.



La relación entre la Junta Directiva y el CEO también es importante, y Restrepo apuntó que esta debe ser empática, de respaldo y propositiva.



“Al buscar un líder para una compañía es importante que no diga sí a todo, que tenga habilidades de argumentar y poner temas innovadores dentro de la gestión de la empresa. Debe existir un respaldo entre las áreas de las empresas, para que no hayan conflictos internos y sobre todo que no perjudique a la compañía por la toma de decisiones”, dijo Restrepo.



Sector Tech

Empresarios.

Pero si bien prescindir de los servicios de un líder corporativo ha estado fuertemente ligado con el sector tecnológico, lo cierto es que los despidos en las altas esferas pueden pasar en todos los sectores. No obstante, la relevancia que supone hoy día el mundo tech ha llevado a que los ojos se centren en esta industria.



“Recientemente se conoció el despido del director de Open AI y lo que se analiza es que no había una buena articulación. Cuando no son claros los lineamientos entre la junta directivas y el CEO se pueden presentar grandes diferencias. Uno de los factores que puede afectar gravemente es tener visiones separadas. Parte de los skills de estos líderes es incluir una visión clara, gestión y adaptación”, precisó el experto.



¿Cómo están las JD?

En un reciente estudio de la firma Page Executive llamado ‘Board Members’, el cual contó con la participación de más de 900 miembros de juntas directivas en América Latina, se analizó sobre las características más relevantes y sobre los modelos para identificar oportunidades de mejora dentro de las organizaciones.



Según el reporte, las juntas directivas en Latinoamérica suelen ser pequeñas en tamaño, en su mayoría tienen entre 4 y 6 integrantes, rasgo que contrasta con las juntas de Europa y Norteamérica donde el promedio es de 8 a 10 miembros.



En cuanto a las edades de los integrantes de estos consejos, en Colombia el 19,6% de los encuestados son menores de 40 años; mientras que a nivel Latinoamérica el 37,3% de los integrantes tienen entre 51 y 60 años.



Respecto a la trayectoria profesional que tienen los miembros de junta, casi la mitad tienen entre 5 y 10 años de experiencia trabajando en consejos de liderazgo y en Colombia el 46,5% de los integrantes encuestados han tenido experiencia ejerciendo en empresas multinacionales.



Asimismo, los conocimientos más valorados en los miembros de las juntas directivas son finanzas (62,5%), ESG (Ambiente, Sociedad y Gobierno Corporativo) (48%), gestión de riesgos (44%) y experiencia en la industria específica (38,1%).



“Las agendas de las juntas directivas continúan enfocadas en rentabilidad, sustentabilidad y evaluación de riesgos, pero ha cambiado el orden de relevancia de los temas en discusión, siendo prioritarios asuntos relativos a ESG (Por su acrónimo en inglés Environmental, Social & Governance), DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), ciberseguridad y gestión del talento”, enmarcó el estudio.



Frente a las habilidades blandas necesarias para ser un miembro de junta se destacan puntos como la comunicación y escucha activa, pensamiento crítico y toma de decisiones.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio