Bruce Mac Master hace advertencia sobre la inteligencia artificial

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, lanzó una advertencia sobre los riesgos que puede incurrir el empleo en Colombia por el avance de la inteligencia artificial (IA) para fines operativos.

El líder gremial, en medio de una entrevista sobre la reforma laboral con el periodista Yamit Amad para EL TIEMPO, mencionó que los sistemas de IA puedan afectar el empleo, llamado a "prepararnos" para mitigar ese riesgo.



"Tenemos que prepararnos para eso y hacer todo lo posible para que no produzca desempleo, pero es un gran riesgo", afirmó Mac Master, agregando que "todo el mundo tiene hoy en día una herramienta de inteligencia artificial en su celular y hasta ahora comienza a saberlo".



De igual manera, el presidente de la Andi mencionó que las herramientas de IA se tienen que utilizar a disposición de las necesidades del ser humano, a la vez que tiene que "buscar actividades en las que los humanos seamos irreemplazables. El cambio viene y tenemos que estar listos. La reforma laboral no puede negar que eso va a suceder".



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master. Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Adaptar las leyes

Según Mac Master, una de las maneras por las cuales el ser humano puede evitar que las IA puedan perjudicar el empleo y otros aspectos de la vida cotidiana de las personas tiene que ver con el marco legal, por lo que es necesario, según el líder gremial, aterrizar las leyes a los nuevos tiempos.



"Todas las decisiones que estamos tomando en este momento son decisiones del siglo XX. No del siglo XXI. Hay muchas cosas que cambiaron o están cambiando. Hoy en día el problema más grave que existe en el mundo laboral es el desempleo. Alrededor del 10 %. Y tenemos la distorsión más grande, que es la informalidad", mencionó.



Adicionalmente, mencionó que la reforma laboral planteada por el gobierno Petro no responde al tema de las IA con propósitos operativos.



"La reforma laboral del Gobierno no dice una sola palabra sobre eso. Y es que no estamos hablando solo de costos laborales. La reforma es una reforma para el siglo XX. No reconoce que estamos en el siglo XXI", agregó.



