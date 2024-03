La causa más común por la que se siente estancado en su trabajo

Existen varias causas por las que podría sentirse estancado en su trabajo, sin embargo, hay una en particular que afecta a un gran número de gente. De hecho entre el 35% y el 50% de las personas están insatisfechas con lo que hacen profesionalmente y en su vida personal.



¿La razón? De acuerdo con información publicada por Linkedin, muchas de las personas que llegan a viejos suelen sentir arrepentimiento por no haber realizado más cosas que les apasionaban, por no haber disfrutado del presente e incluso por no haber pasado el suficiente tiempo con sus amigos, pareja y familiares.



Por lo que la sensación de estar desperdiciando la vida haciendo algo que no le llena totalmente, estar viviendo los sueños de otros y/o trabajar largas jornadas sacrificando tiempo con los seres queridos, puede ser un motivo muy fuerte para que se sienta estancado o desmotivado con su trabajo actual y también en su vida personal.



El tiempo con sus amigos y familiares es muy importante para su estado emocional. iStock

¿Cómo encontrar motivación en mi trabajo?



Si ha notado que últimamente no tiene las mismas ganas de ir a la oficina (o de trabajar en casa), su desempeño no es el mismo o bien, está dando el mínimo indispensable, podría estar experimentando un lapso de desmotivación.



Para superarlo, lo primero que debe hacer es un análisis a profundidad de su vida actual, piense si su trabajo realmente está cumpliendo con sus expectativas, si se siente feliz realizando sus tareas, si la paga es buena y si tiene oportunidad de crecimiento en la empresa.



Una vez que ubique en qué punto de su vida laboral se encuentra, Indeed recomienda hacer una lista específica de lo que espera lograr. Esto le ayudará a desarrollar habilidades de autogestión a medida que trabaja para alcanzar sus metas; así conseguirá automotivarse y tener un panorama más claro de lo que le depara su carrera profesional.