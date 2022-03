La 'exigencia' de los empleados para regresar a oficinas, según WeWork

La dinámica del teletrabajo no solamente está cambiando la forma en que se estipulan los proceso internos dentro de las compañías, sino que ahora, incluso, los espacios se han tenido que adaptar buscando la mejor manera para retornar a la presencialidad.



En entrevista con Portafolio, Claudia Woods, CEO de WeWork, plataforma digital que brinda servicios de espacios de trabajo flexibles, contó cómo este proceso de adaptación se está tomando las oficinas.



¿Cómo funciona WeWork y cuál es la ventaja que tiene sobre la oficina convencional?



Desde que la empresa fue lanzada en Colombia hace cuatro años, siempre la propuesta de valor que es lo que hablábamos con los CEO y con las empresas fue principalmente la flexibilidad, entonces es poder tener una oficina en un sitio o una localización muy especial en edificios normalmente premium, queríamos ofrecer esa propuesta a todas las empresas, tener espacios de comunicación, de comunidad, estaciones, además la relación con otros, de esa manera están diseñados los espacios, para interactuar con los demás.



¿Qué cambios han visto en el mercado colombiano?



Hay un cambio muy rápido, las empresas están pensando diferente, anteriormente el jefe daba una estructura y se debía de seguir, ahora los empleados están diciendo, “mira no quiero ir a la oficina todos los días, no me quiero quedar en el tráfico dos horas por día para ir al mismo lugar siempre”,tampoco quieren en los mismos horarios. De esta manera, el cambio de poder es la parte que está trayendo todo esta transformación de las empresas que están buscando modelos como WeWork, es decir, en ocasiones las empresas buscan un puesto de trabajo para dos personas, o para decidir en qué espacios trabajan qué personas en determinados días, además, si las oficinas están llenas, pueden usar más espacios como salas de juntas.



¿Cuales son esos beneficios para los empleados?



Las empresas buscan tener más ubicaciones para tener más opciones, no es que los empleados no quieran ir, es que buscamos una descentralización del trabajo, de está manera las personas tienen un lugar para trabajar más cerca del colegio de su hijo, entre otros.



Antes esto era impensable, ahora con este modelo de hub and spoke, tienen mayor flexibilidad y los insumos de su oficina a la mano. Y bueno, los empleadores, pueden ver dónde están, en qué lugar.

¿Cómo funciona el alquiler de espacios?

Hay una la membresía all access, donde pueden alquilar espacios por horas, días o por uso, también hay un precio único, con acceso ilimitado por todo el mes donde se puede usar los WeWork de todo el mundo.



Nosotros hacemos un test para saber qué es lo mejor y luego adaptarlo para llevar una mayor flexibilidad.



Ahora muchas empresas nos han buscado porque contrataron en pandemia,por ejemplo, en 2019 tenían 500 empleados y aumentaron a 1.000, ahí seguiremos trabajando y acompañando en ese proceso.



RETORNO A LA OFICINA

Para Woods, las empresas están intentando hallar la ruta óptima para retornar a las oficinas, incluso enseñarles a volver. “Con nuestro modelo podemos ver cómo las personas están regresando, con qué frecuencia y así ayudamos a tomar una decisión más permanente”, indicó.



Woods, además resaltó a Colombia como uno de los países donde más rápido se esta tomando nuevamente la presencialidad en las empresas, aproximadamente “el 42% de los miembros están retomando al menos una vez por semana, que es bastante alto, en Canadá o Estados Unidos, cerca están sobre el 20%”.



Así mismo la empresa realizó un estudio donde evidenció entre 10.000 colaboradores de distintas empresas que el 82% quería retornar a las oficinas, pero bajo el modelo híbrido (unos días en casa y otros en la compañía).

