‘La laboral sí está pensada para generar empleo formal en el país’

Pese a lo que se ha dicho desde el Ministerio del Trabajo, el nuevo texto de la ponencia de reforma laboral, que se espera sea presentado después de elecciones, sí tendría un enfoque para hacer frente a la informalidad laboral, luego de varios encuentros entre sus ponentes en el Congreso con el Gobierno e integrantes de sectores productivos.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Portafolio entrevistó a la representante María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente de esta iniciativa, quien contó que durante las últimas semanas se ha avanzado en la revisión, uno a uno, de los artículos de esta reforma, tomando parte de la ponencia que se hundió el semestre pasado para mejorarla con las propuestas del Partido Conservador y otros miembros del legislativo.



“Estamos aplicando la misma metodología del semestre pasado, revisando artículo por artículo, los ponentes de la reforma con el ministerio y principalmente con la Ministra (Gloría Inés Ramírez), pero también con los viceministros, detallando si hay elementos nuevos respecto a la base principal”, dijo la congresista.



En el tema de los recargos nocturnos, festivos y dominicales, Carrascal destacó que se han logrado muchos avances en el tema y que estos se mantienen con el cambio “del 75% al 100%”, al tiempo que la jornada de laboral en la noche no arrancaría desde las seis de la tarde “como tenía pensado el Gobierno, sino a partir de las 7 de la noche, que fue el consenso para la primera ponencia”.



“Aquí la discusión central no está tanto en el derecho individual, sino en el derecho colectivo, en el reconocimiento de la huelga, en el reconocimiento de la sindicalización, de la negociación colectiva por rama, por sector y multinivel; ahí es donde está el problema con los sectores que representan al empresariado”, explicó.



En diálogo con Portafolio, la coordinadora ponente de esta reforma, sostuvo, en contravía a lo dicho hace unas semanas por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que este proyecto de ley sí trabajará el tema de la informalidad laboral y calcula que podría ayudar a la formalización de entre 1 y 1,5 millones de puestos de trabajo.



(Vea: Términos en inglés que fomentan la discriminación en el ámbito laboral)

“Esta reforma presenta un contrato para migrantes, por ejemplo, se le están dando los mismos derechos, igualdad de derechos a las personas migrantes, porque si no están a la par con los demás trabajadores de un país, pues sencillamente esto perjudica a la mano de obra (...). También se avanzó en un acuerdo para que quienes trabajen en plataformas de reparto puedan cotizar al sistema de pensiones y de salud”, resaltó Mafe Carrascal.



En este punto de la formalización, la Representante a la Cámara indicó que también se beneficiarán estudiantes del Sena, que podrían empezar a cotizar desde sus prácticas profesionales, así como los cargueros portuarios y los campesinos; frente a quienes se crean estrategias para que coticen al sistema de seguridad social.



Sobre las advertencias que han hecho diversos sectores, frente a que el país no está pasando por un momento para hacer este tipo de cambios, María Fernanda Carrascal indicó que “la reforma está planteada a costo cero. Lo único que estamos buscando es que el empleador pague a su trabajador por eso que se merece. Queremos proveer a más personas esos contratos estables que les permitan desarrollar su proyecto de vida”.



Reforma laboral. iStock

La reforma laboral es uno de los temas pendientes del actual gobierno y si bien fue de las primeras que se presentó, luego de la tributaria, su caída el semestre pasado la tiene como una de las de menor avance en el legislativo, donde dará un nuevo round.



(Vea: Diez tendencias de diversidad, equidad e inclusión en los negocios)

No hay temor por los tiempos

Una de las cosas que dejó clara María Fernanda Carrascal fue que el proyecto de reforma laboral no iba a ser radicado antes de las elecciones, teniendo en cuenta que muchos legisladores estaban concentrados en el avance de los comicios en sus regiones y no se le daría la atención e importancia que requiere.



Sin embargo, se mostró optimista frente a los plazos que tienen para avanzar en su trámite, de cara a lograr por lo menos un primer debate que evite que se hunda, tal y como pasó el semestre pasado. “Es imposible que a una reforma que se radicó en agosto no se le pueda dar ni siquiera un primer debate. Yo creo que eso sería muy desastroso y muy vergonzoso”, indicó.



DANIEL ANDRÉS HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio