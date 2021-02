‘La reforma laboral no es la única vía para generar empleo’

Colombia cerró el 2020 con la destrucción de más 2,4 millones de puestos de trabajo y con una tasa de desempleo a doble dígito (15,9%), que además golpeó con más fuerza a mujeres y a jóvenes.



Ese es uno de los desafíos a los que se enfrenta Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, quien habló sobre la reforma laboral, el Piso de Protección Social, y los planes para que el país alcance una tasa de desempleo de un dígito en 2022.



¿Cómo van a hacer para evitar que el Piso de Protección sea una vía de precarización laboral?

Vamos a sacar una circular conjunta con la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UNGPP) para mostrar el mecanismo de protección y va a haber fiscalización.



¿En qué consisten esos dos decretos con los que van a modificar el Piso de Protección Social?



Estamos preparando varios actos administrativos. Una es una circular del Ministerio de Trabajo aclarando todos los temas, porque a veces confundimos que el trabajador que ingrese al Piso de Protección Social no va a tener ninguna garantía.



Lo que cambia es que el empleador tiene que hacer una cotización del 15% para la protección de la vejez, y dentro de ese 15% hay un 1% que se destina a riesgos laborales. También vamos a ver si logramos protección para la maternidad y un subsidio familiar.



¿El piso de protección social cuándo empieza a ser implementado?



Le adelanto que la primera experiencia será con la Federación Nacional de Cafeteros, con los recolectores de cosecha en el Eje Cafetero.



¿Cómo van los planes para reactivar el empleo, tras la crisis por covid-19?



En compañía con el Gobierno Nacional tenemos nuestro plan de reactivación económica para el 2021. En primer lugar se aprobó la Ley de emprendimiento en diciembre, que busca generar empleo.



Por otro lado, tenemos que aprovechar estos tres meses que tenemos del subsidio a la nómina. Ya algunos sectores están planteando revisar ese tema, y será una decisión del Gobierno.



En nuestro caso, el Ministerio de Trabajo apoya con las políticas de, por ejemplo, jóvenes y mujeres.



¿Qué se está haciendo en ese sentido?



En este momento el Ministerio está trabajando en dos programas. El primero es uno que se llama Equipares. Vamos a trabajar con las empresas para romper esas brechas de género y premiaremos a las que lo hagan.



Tenemos la tarea de encontrar cerca de 300 empresas que se quieren comprometer para mejorar el empleo para ellas.



Para los jóvenes tenemos incentivos tributarios para las empresas con una ley que se aprobó. También, buscaremos impulsar que contraten a los mayores de 57 años estas personas, que no tengan posibilidad de una pensión.



También estamos trabajando para educar para el trabajo y fomentar nuevas competencias.



Se espera que el Gobierno tramite este año una reforma tributaria, ¿hay espacio para la laboral?



Desde octubre o noviembre creamos la Misión de Empleo, y en este momento está trabajando fuertemente con los expertos nacionales, internacionales y académicos. Ahora, con todos los elementos que nosotros colocamos en temas como formación para el trabajo, cesantes, la protección social y empleo de plataformas digitales se está avanzando.



Y lo que nos adelantó la Misión es que las propuestas laborales no se pueden de hacer de una forma mediática. Esto significa hacer una reforma estructural muy seria, donde intervengan todos los actores. Esto significa que cualquier propuesta tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. No vamos a sacar en tres meses alguna propuesta.



¿Cuál es entonces el cronograma de eso?



Finalizando febrero tendremos ya unos insumos fuertes. Y tomaremos la decisión sobre cuáles son los temas a corto plazo, que son los que se llevarán inmediatamente al Congreso. Y luego definiremos los temas a largo plazo.



Cualquier reforma que hagamos tiene que tener dos elementos: la protección para la vejez y generación de empleo. Esos son los parámetros bajo los cuales tenemos que presentarle al país en los próximos días cualquier propuesta.



Los informales se están recuperando más rápido que los formales, ¿qué harán para fomentar el empleo formal?



La primera estrategia del Ministerio de Trabajo es el Piso de Protección Social, y llegarle a esas personas que ganan menos de un salario mínimo para poder formalizarlos; ese es el primer paso. Y no perdamos de vista que cualquier reforma debe hablar del formal y del informal, porque ahí es donde hemos cometido los errores en el pasado.



¿Qué opina de eliminar los costos laborales no salariales?



Eso ya se ha venido ensayando. Miremos la ley 1607 del 2012. En el Congreso de la República eliminamos prácticamente los parafiscales y se crearon alternativas de financiación de Sena y el ICBF. En esa parte de los costos laborales hemos avanzado fuertemente.



El debate que se va a venir es, por ejemplo, las cajas de compensación familiar. Son discusiones que se van a dar y estaremos preparándonos para eso.



¿Cuál es su expectativa para la recuperación de la tasa de desempleo?



Si Colombia crece económicamente tiene que disminuir la tasa de desempleo. Y esa es la apuesta que tenemos nosotros como Gobierno. Si todos hacemos bien la tarea, en 2022 tenemos que estar en una tasa de desempleo de un dígito.



Expertos dicen que el país volverá a los niveles previos a la pandemia, pero no a un dígito...



Yo como ministro de Trabajo no lo veo así. Mire no más el plan de reactivación: el Gobierno le está apostando a generar más de 1 millón de empleos.



Es que aquí todo el mundo está pendiente y dicen que la única forma de generar empleo es una reforma laboral, y eso no es cierto. Los estudios están demostrando que son temas estructurales a largo plazo, que son los que tenemos que cambiar.



María Camila González Olarte

