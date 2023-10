La ruta de Jorge Luis Vargas para fortalecer el trabajo formal

La carrera por la Alcaldía de Bogotá entró en su recta final y en medio de debates, propuestas y alianzas, los candidatos a este cargo siguen luchando por ganar el apoyo de los ciudadanos y asegurarse un puesto en la segunda vuelta, escenario que conforme pasa el tiempo es más posible que se presente.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo)



A menos de un mes para que los bogotanos asistan a las urnas, Portafolio habló con los protagonistas de esta contienda política sobre tres aspectos fundamentales en el futuro económico de la ciudad: proyección y propuestas económicas para la capital en el mediano y largo plazo; planes para evitar un repunte de la informalidad y el trabajo que realizarán con los vendedores informales en un eventual gobierno.



Las respuestas se organizaron de acuerdo con su posición en el más reciente reporte del Centro Nacional de Consultoría, en alianza con EL TIEMPO, revelado el pasado 21 de septiembre.

(Las cuatro líneas de trabajo a las que apunta Diego Molano)

Impulsar el empleo

Las arcas de la ciudad, el presupuesto de la ciudad, las finanzas de la ciudad han tenido un manejo responsable en estos últimos años, pero a diferencia de los bogotanos y las bogotanas, con la información que tenemos, con la información que nos dan todos los expertos, la gente sí está muy golpeada. El 30% de los bogotanos, solamente comen dos veces al día.

Bogotá, afortunadamente, tiene una fuente de empleo estable que viene de gobiernos anteriores y una de ellas es la construcción. Bogotá tiene 44 planes parciales en varias unidades funcionales de construcción, tanto al norte, al bloque centro-oriental y al sur de la ciudad, que de hacerla, de manera prioritaria, reactivaría la economía de la ciudad más de lo que está, en materia de empleo y de economía familiar.

(Economía popular, una de las apuestas de Gustavo Bolívar)

Informalidad. Archivo EL TIEMPO

Esos 44 planes parciales pueden significar entre 200.000 a 300.000 empleos directos y entre 150.000 a 200.000 en la cadena indirecta y la cadena logística en temas de construcción.



De igual manera, si se destraban los dos regiotram, en términos de la realización de ellos entre el Distrito y el departamento, tendríamos una fuerte inyección de empleo directo y de cadena logística.

(Juan Daniel Oviedo y las cifras con las que analiza toda la ciudad)



Además, para destrabar la ciudad en la economía familiar, en la economía individual: una Bogotá abierta 24/7. Esta es una solución planteada, no solamente en términos de darle viabilidad después de la pandemia a los comercios, sino también el impulso a la juventud, porque lo que estamos proyectando es para los jóvenes y las mujeres.



(Carrera por la Alcaldía de Bogotá se aprieta: habría segunda vuelta)



La afectación en términos de la informalidad, solamente para mencionar la de restaurantes y gastronómicos, es cercana al 50% en términos de lo que es la tributación y el empleo formal que ellos generan también. Tenemos claro que necesitamos una ruta para que poco a poco se dé una inserción, con incentivos para que entre en la formalidad.



Tiene que ser una ruta diseñada y concertada con la informalidad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en un restaurante que se hace en un garaje no hay tributación, no hay pago de impuestos, no se pagan los parafiscales, y está afectando.



PORTAFOLIO