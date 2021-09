Lanzan campaña para promover inclusión de venezolanos en empleos

Con el fin de contribuir a la integración social y económica de la población proveniente de Venezuela, el Ministerio del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) decidieron sumar esfuerzos con el fin de comunicar conjuntamente, a través de la campaña #TrabajandoJuntos ETPV Sin Fronteras, los beneficios e implicaciones del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.



La campaña, que se lanzó a través de los canales digitales y redes sociales de OIT y ACNUR a través de su campaña Somos Panas Colombia, también se difunde por las redes de más de 20 aliados estratégicos, entre los que se encuentran la Presidencia de la República a través de la Gerencia de Fronteras, la OIM, el SENA, la Central Unitaria de Trabajadores – CUT y la Confederación General del Trabajo – CGT, entre otros.



Asegura Nidia Tarazona, del comité ejecutivo de la CGT, que el ETPV no va a quitarle oportunidades de trabajo a la comunidad de acogida: “los países grandes y desarrollados se han construido con mano de obra migrante; si lo ha hecho el mundo entero, Colombia no puede ser la excepción. En ningún caso los migrantes venezolanos van a llegar a quitar la oportunidad de trabajo a los colombianos. Abramos las puertas a los hermanos venezolanos, démosles la oportunidad de que tengan acceso a un trabajo digno, a un trabajo decente”.



La campaña #TrabajandoJuntos ETPV Sin Fronteras no solo está dirigida a la población venezolana que busca oportunidades de empleo en el país, también a empleadores, con el objetivo de que conozcan el enfoque laboral del ETPV. “Creo que todos los empresarios tenemos la obligación de generar oportunidades para ellos. No es fácil haber dejado su país, su tierra, sus familias, muchos de ellos sus hogares, y tratar de arrancar nuevamente en otro país. Estamos convencidos que, dándonos la mano unos a otros, vamos a salir adelante”, afirma María Patricia Guzmán, directora ejecutiva de COTELCO Bogotá.



Con piezas gráficas, videos y otros insumos interactivos, #TrabajandoJuntos ETPV Sin Fronteras aborda, a través de las voces de los principales actores del mundo del trabajo en Colombia, temas como los deberes y derechos de la población migrante, y la normatividad y acceso a la oferta institucional, relacionado con lo laboral. También se da a conocer la oferta institucional del Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Unidad del Servicio Público de Empleo y su red de prestadores de servicios, entre otras instituciones oficiales.



Adicionalmente, busca contrarrestar eventuales casos de xenofobia que puedan presentarse en las comunidades de acogida como consecuencia de la implementación del ETPV, algo que es posible contrarrestarse a través de ejemplos de integración, como afirma Camilo Obregón, gerente de Restaurantes Poke: “La integración de colombianos y venezolanos nos hace un equipo más tolerante, más cohesionado y más fuerte para afrontar cualquier situación. Los venezolanos son ejemplo de resiliencia, que llegan a Colombia en busca de oportunidades, y que tienen toda la determinación y las ganas para sacar adelante a sus familias. En nuestra experiencia es de gran provecho darle una oportunidad a este pueblo hermano”.



La campaña y sus insumos están alojados en la página web oficial de la campaña Somos Panas Colombia de ACNUR, en la sección de estrategia conjunta para la difusión de asuntos laborales para población venezolana Trabajando Juntos en https://somospanascolombia.com/trabajando-juntos/.



