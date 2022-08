Aplique a opciones laborales y académicas en nuevas tecnologías

Minsait una compañía de Indra, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la Fundación Siigo, Kuepa, Talento Diverso y la Fundación Soy Oportunidad, inició el plan de formación del primer grupo de 24 jóvenes y adultos de entre 16 y 35 años que están vinculados al programa Semilleros Minsait.

Esta iniciativa busca promover la empleabilidad de los jóvenes del país, capacitándolos en habilidades digitales como profesionales en cargos técnicos de procesamiento y desarrollo. La formación académica contempla lenguajes html y css; programación JS+frameworks; desarrollo web; lógica de programación y algoritmia, inglés básico, emprendimiento y habilidades blandas.

Dentro de los objetivos principales de la compañía, se encuentra la generación de nuevas oportunidades de formación especializada, enfocada a las necesidades del mercado de TI, especialmente en desarrollo de software.

Para acceder a la oportunidad, se debe enviar la hoja de vida al correo s@indracoeleccioncolmpany.com, en el que tendrán que especificar en el asunto el perfil al cual desean aplicar.

Minsait busca asegurar la etapa productiva de los jóvenes al garantizar no solo su capacitación sino también la contratación, brindando un contrato a término indefinido mediante el programa de Jóvenes profesionales, con oportunidades de crecimiento a través de un plan de carrera, formaciones y cambios de rol.

“El aporte para Colombia es muy significativo en la industria tecnológica. En este momento es muy difícil encontrar perfiles de desarrolladores porque, claramente, ni las universidades ni los centros académicos de excelencia o centros tecnológicos tienen contemplados en sus programas académicos la formación en desarrollo tecnológico”, expresó Carlos Niño, director de Talento Humano de Minsait en Colombia.

Los aprendices que hacen parte del Semillero tienen el apoyo económico que subsidia en su totalidad el costo del programa técnico y 360 horas de formación en modalidad semipresencial, a través de la plataforma Kuepa, que contiene material dinámico y refuerzo estratégico con acceso a cualquier dispositivo; asistencia a tutorías virtuales y presenciales además de clases codirigidas con líderes.

El programa también busca beneficiar a jóvenes bachilleres que no hayan tenido una oportunidad laboral y que estén interesados en formarse en temas relacionados con las TIC´s, como parte de la estrategia de la compañía por generar nuevas oportunidades de empleo en el país.

“La utilidad que este semillero me da a nivel profesional y personal es que me brinda muchas oportunidades. Me apoyan. Muchas veces en ciertos lugares no nos brindan este conocimiento y estoy muy agradecida. Mi meta al finalizar el semillero es poder crecer en una gran empresa. Dar la mejor versión de mi para ayudar a crecer a grandes sucursales y poder un día formar una gran empresa” dijo María Fernanda Ramírez, estudiante de Semillero Minsait.

A futuro, se espera capacitar cada año a más de 100 personas de diversas ciudades de Colombia que, por su ubicación geográfica, no tienen la posibilidad de acceder a formaciones educativas formales, ni tampoco a oportunidades laborales enfocadas en TI con compañías comprometidas con el desarrollo del talento humano.

